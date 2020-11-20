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Растет производство осетровых в Ленобласти
Растет производство осетровых в Ленобласти
Производство осетровых пород рыб в Ленинградской области в 2020 году составит порядка 90 тонн - это почти на 28% больше, чем в прошлом году, сообщил во время... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:53
2020-11-20T11:53
2020-11-20T11:53
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Производство осетровых пород рыб в Ленинградской области в 2020 году составит порядка 90 тонн - это почти на 28% больше, чем в прошлом году, сообщил во время рабочей поездки в Гатчинский район глава региона Александр Дрозденко.По его словам, согласно прогнозу на 2020 год в Ленинградской области будут выращены более 12 тысяч тонн рыбы (110% к 2019 году), рост производства осетровых пород рыб составит около 28% – будет выращено порядка 90 тонн рыбы.В ходе рабочей поездки в Гатчинский район Александр Дрозденко посетил крестьянское фермерское хозяйство "Акваферма", занимающееся разведением осетров.Он сообщил, что в 2019 году фермерское хозяйство "Акваферма" выиграло грант на развитие в размере полутора миллионов рублей. С 2020 года хозяйство получает субсидию на приобретение кормов.
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости
. Производство осетровых пород рыб в Ленинградской области в 2020 году составит порядка 90 тонн - это почти на 28% больше, чем в прошлом году, сообщил во время рабочей поездки в Гатчинский район глава региона Александр Дрозденко
.
По его словам, согласно прогнозу на 2020 год в Ленинградской области будут выращены более 12 тысяч тонн рыбы (110% к 2019 году), рост производства осетровых пород рыб составит около 28% – будет выращено порядка 90 тонн рыбы.
В ходе рабочей поездки в Гатчинский район Александр Дрозденко посетил крестьянское фермерское хозяйство "Акваферма", занимающееся разведением осетров.
"Ленинградская область занимает третье место в России по выращиванию форели. Сейчас мы успешно осваиваем новые направления — креветка, осётр. При этом, мы щедро делимся нашими технологиями. На базе осетрового хозяйства проводятся консультации — как организовать рыбоводную ферму. Мы готовы оказывать помощь подобным предприятиям. Только в 2020 году фермерские хозяйства получили около 530 миллионов рублей господдержки", — сказал губернатор Ленинградской области.
Он сообщил, что в 2019 году фермерское хозяйство "Акваферма" выиграло грант на развитие в размере полутора миллионов рублей. С 2020 года хозяйство получает субсидию на приобретение кормов.