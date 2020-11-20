https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585485888.html

Растет производство осетровых в Ленобласти

Растет производство осетровых в Ленобласти

Производство осетровых пород рыб в Ленинградской области в 2020 году составит порядка 90 тонн - это почти на 28% больше, чем в прошлом году, сообщил во время... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:53

2020-11-20T11:53

2020-11-20T11:53

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152986/16/1529861676_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_9fc810ca6a8cc8574a7874694bff4499.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Производство осетровых пород рыб в Ленинградской области в 2020 году составит порядка 90 тонн - это почти на 28% больше, чем в прошлом году, сообщил во время рабочей поездки в Гатчинский район глава региона Александр Дрозденко.По его словам, согласно прогнозу на 2020 год в Ленинградской области будут выращены более 12 тысяч тонн рыбы (110% к 2019 году), рост производства осетровых пород рыб составит около 28% – будет выращено порядка 90 тонн рыбы.В ходе рабочей поездки в Гатчинский район Александр Дрозденко посетил крестьянское фермерское хозяйство "Акваферма", занимающееся разведением осетров.Он сообщил, что в 2019 году фермерское хозяйство "Акваферма" выиграло грант на развитие в размере полутора миллионов рублей. С 2020 года хозяйство получает субсидию на приобретение кормов.

https://ria.ru/20201119/rybokhozyaystvo-1585319897.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко