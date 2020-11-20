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Ленинградская область
https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585465141.html
Цой: Ленобласть и в дальнейшем будет привлекательна для туристов
Цой: Ленобласть и в дальнейшем будет привлекательна для туристов
Власти Ленинградской области продолжают работу по развитию культурной и туристической сферы и намерены по-новому раскрыть потенциал региона для жителей и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:37
2020-11-20T17:39
ленинградская область
культура
туризм
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Власти Ленинградской области продолжают работу по развитию культурной и туристической сферы и намерены по-новому раскрыть потенциал региона для жителей и туристов. О планах и перспективах в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по сохранению культурного наследия Владимир Цой.- В октября 2020 года исполнился ровно год как вы были назначены на должность главы комитета по культуре Ленобласти. Наверняка у вас были амбициозные планы, но тут наступил 2020 год и все пошло по другому сценарию. Каким он был и стал? На что было решено сделать акцент?- Этот год не смог каким-либо образом изменить те стратегические планы, что были сверстаны в 2019 году в сфере культуры и реставрации. Все основные мероприятия мы провели. Ленинградская область, как известно, не приостанавливала ни одной стройки, соответственно — ни одного контракта по причине пандемии комитет по культуре тоже не приостанавливал. Все ключевые культурные мероприятия в Ленинградской̆ области на этот год мы провели. Часть из них прошла летом, когда была более спокойная эпидемиологическая ситуация. Такие крупные мероприятия, как "Ночь музеев" в мае и "Ночь искусств" в ноябре мы перенесли в онлайн.К сожалению, в этом году мы не смогли масштабно отпраздновать День Ленинградской̆ области. Чтобы не собирать большое количество людей в одном месте, отдельные мероприятия прошли в районах. Кроме того, пришлось перенести выборгский кинофестиваль с августа на декабрь — такое решение было принято совместно с министерством культуры Российской Федерации и организаторами кинофестиваля.- Что удалось сделать в 2020 году из запланированного, несмотря на локдаун и закрытие границ?- В связи с ограничениями, введенными для борьбы с пандемией, нам пришлось корректировать свои планы по проведения массовых мероприятий в весенний и осенний периоды. Однако основные летние культурные мероприятия мы провели на высоком уровне, как с точки зрения профессионализма, так и безопасности их участников. Так, нам удалось организовать и повести такие крупные мероприятия, как "Дым над водой" в Гатчине, который проводился там впервые, и знаменитый рыцарский турнир во время традиционных "Средневековых дней в Выборге".- Как сейчас справляются учреждения культуры с пандемией?- Сегодня все учреждения культуры работают в своем обычном режиме. Музеи принимают туристов, Дома культуры проводят концерты, многие мероприятия проходят онлайн. Для того, чтобы жители из других районов области, Санкт-Петербурга и других регионов России могли увидеть богатое наследие ленинградской земли. Принимая туристов, мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора.Опыт работы в дистанционном формате дал нам возможность значительно расширить аудиторию, показать всему миру, чем богата Ленинградская область, какие в ней есть уникальные памятники природы, истории и культуры, традиции коренных народов, населяющих территорию региона, талант и мастерство областных коллективов народного творчества.- Какие достопримечательности и локации планируется реконструировать? Что требуется в первую очередь привести в порядок в регионе?- Сложно расставить акценты. Мы стараемся равномерно распределить реставрационные работы по всей области. Например, сейчас восстанавливаются памятники в Новой Ладоге, Выборге, продолжается реставрация в Тихвине — в этом году привели в порядок звонницу Тихвинского монастыря, в следующем году начнется реставрация еще на нескольких объектах в Тихвинском районе. В начале следующего года завершатся работы в музее Станционного смотрителя в Рождествено и мы приступим к реставрации непосредственно в самой усадьбе "Рождествено" — в доме Владимира Набокова.- К слову об охране памятников, определен ли первоочередной круг работ в новом комитете, какой он? На что будут сделаны акценты?- У нас есть несколько первоочередных задач. Во-первых, продолжить работу по присвоению вновь выявленным объектам культурного наследия статуса памятников федерального, регионального или местного значения. Во-вторых, для нас важно продолжать работу по утверждению объединенных зон охраны исторических поселений, таких как Выборг, Гатчина, Тихвин и некоторых других населенных пунктов. Эта работа важна не только для нас, но и для жителей. В советский период на государственную охрану ставились ансамбли с большой площадью, на территорию которой попадала территория жилой застройки, люди оказывались заложниками этой ситуации с точки зрения действий со своим имуществом.В-третьих, мы стремимся к тому, чтобы в районах, где сосредоточено большое количество памятников культурного наследия, у нас постоянно находились инспекторы, которые будут работать непосредственно на местах. Прежде всего, это Выборг, Приозерск, Тихвин, Подпорожье. Благодаря изменениям в структуре комитета, сейчас у нас появилась такая возможность.- Летом стало известно, что в 2021 году в Ленобласти откроется палеонтологический парк. На какой стадии там сейчас находятся работы, когда стоит ожидать его открытия? Есть ли еще подобные необычные проекты под реализацию?- Проект создания палеонтологического парка в Ленинградской̆ области уникален. Аналогов ему в регионе нет. Это один из примеров частной инициативы. Его реализует команда молодых геологов и палеонтологов из Санкт-Петербурга.Работы по созданию парка в недействующей части Путиловского карьера началась в этом году. В следующем году мы ожидаем открытие там музея и мастерской. Я думаю, он станет одной из самых востребованных точек туристического притяжения в регионе. Наравне с средневековыми крепостями и памятниками Выборга. Проект интересен не только детям, но и взрослым. Все желающие смогут наглядно увидеть, как зародилась жизнь на Земле, потрогать останки первых земных организмов, обитавших в палеозойскую эру. Проект палеопарка — это начало развития геологического туризма в Ленинградской области.- Помимо возложенной на вас ответственности за культурную жизнь региона, вам поручено заниматься еще и вопросами туризма. Как показала пандемия, Ленобласть довольно популярна у россиян, какие достопримечательности чаще всего посещались в этом году?- В этом году с июня по август Ленинградскую область посетил миллион человек. В основном это туристы из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — показатель существенно ниже, чем был в 2019 году, когда у нас за летний период побывало 1,9 миллиона туристов.Из-за временного сокращения экскурсионных потоков на туристском рынке региона произошла переориентация — наиболее востребованным стал загородный отдых. Загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей и баз отдыха возросла по некоторым объектам до 100%. Лидерами стали районы на территории Карельского перешейка — Выборгский, Приозерский и Всеволожский.В то же время сокращение экскурсионных потоков повысило спрос на самостоятельный туризм, автотуризм, экологический и активный отдых. И нам было что предложить: велотуризм, сап-серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и много другое.- Что привлекает самостоятельных туристов в Ленобласти?- Мы продолжили работу над новым проектом — межрегиональным маршрутом "Государева дорога" — знаменитый тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву еще по Указу Петра I. Маршрут проходит по территориям четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. В Ленобласти участникам тура предлагают посетить Тосненский историко-краеведческий музей и специальные экспозиции "История Государевой дороги" и "Дом царской кормилицы", усадьбу "Марьино", музей русского лесоводства в поселке Лисино-Корпус, "Дворец двух императоров" в Гатчине.Еще один туристский маршрут был открыт в этом году в УсадьбеДемидовых в Тайцах ─ "Прогулка вокруг Большой поляны". Один из маршрутов рассчитан на любителей пеших прогулок, еще два — для конных и велосипедных экскурсий.Специалисты комитета по туризму провели большую работу по созданию маршрутов по природным территориям: в этом году был открыт маршрут на территории заказника "Гряда Вярямянселькя", веломаршрут на Колтушских высотах и пешеходно-велосипедный маршрут на Токсовских высотах, маршруты на территории памятника природы "Река Рагуша", природного парка "Вепсский лес" и военно-исторический маршрут на территории заказника "Раковые озёра". Всего на особо охраняемых природных территориях в регионе оборудовано уже 15 маршрутов.- Как планируете сохранить этот интерес туристов в будущем?- Несмотря на действовавшие ограничения и закрытие границ, Ленинградская область продолжала реализацию своей части международного проекта "BizCycle". В рамках проекта уже разработано три велосипедных маршрута: морской (Торфяновка-Выборг-Приморск), экологический (Шуваловский парк- Лосево-Мельниково-Приозерск) и исторический (Выборг-Лосево-Владимирово-о.Коневец), созданы карты этих маршрутов. В следующем году они будут маркированы.Кроме того, в этом году созданы пять маршрутов "Звезда победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пять новых сельских маршрутов. В деревне Большое Заречье Волосовского района обустроены две туристические тропы, проложена "Большая ладожская тропа" вокруг Ладожского озера, созданы экомаршруты к усадьбе героя войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна в Дружноселье Гатчинского района и маршрут "В поисках исчезнувшей усадьбы" на территории памятника природы "Саблинский".В планах на 2021 год — создание новых международных маршрутов, объединяющих Санкт-Петербург и Ленинградскую область с четырьмя городами озерного района Сайма — Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели в рамках проекта "Туристский коридор "Санкт-Петербург – Сайма". Одним из самых значимых проектов станет работа над международным маршрутом, связанным с деятельностью полководца Александра Суворова.- Какой Ленобласть вы видите через 5-10-15 лет?- Сейчас ведется работа над законом о 47 гарантиях. В них, в числе прочих, входят гарантии в сфере культуры, туризма и охраны памятников. Уже сейчас мы активно занимаемся реставрацией памятников войны. В регионе не должно остаться ни одного памятника войны, находящегося в ненадлежащем состоянии. В ближайшие три года мы эту работу завершим.Если говорить о культуре, мы оснащаем региональные школы искусств новым оборудованием, строим новые школы искусств и Дома культуры — эта работа ведется в рамках национального проекта "Культура". Только в этом году в стройке у нас находятся 4 объекта. Самые крупные из них — в Приморске, Паше и Тайцах. Через пять лет каждый житель области будет иметь возможность для своей творческой самореализации — к этой цели мы идем.В сфере туризма также наметились серьезные преобразования. Благодаря значительному турпотоку мы увидели, где нужно больше внимания уделить развитию инфраструктуры, а где мы должны думать о дальнейшем развитии самих объектов показа.Лет через 5-10 мы получим несколько мест различного типа, куда можно будет поехать на длительный период и познакомиться с разными видами культурного наследия Ленинградской области. Например, деревянное зодчество в Обонежье, исторические поселения такие, как в Новой Ладоге, паломнический туризм, средневековые крепости — Выборгский замок, Ивангородская крепость, Корела, Копорье, исторические города — Выборг, Старая Ладога, Гатчина, Ивангород.Я уверен, что уже в ближайшие годы культурно-туристический ландшафт Ленинградской области раскроется для жителей и гостей региона гораздо полнее, насыщеннее.
https://ria.ru/20201119/turizm-1585376152.html
https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585135869.html
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культура, туризм

Цой: Ленобласть и в дальнейшем будет привлекательна для туристов

10:37 20.11.2020 (обновлено: 17:39 20.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской областиЗаместитель председателя регионального правительства, председатель комитета Ленинградской области по сохранению культурного наследия Владимир Цой
Заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета Ленинградской области по сохранению культурного наследия Владимир Цой - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской области
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Власти Ленинградской области продолжают работу по развитию культурной и туристической сферы и намерены по-новому раскрыть потенциал региона для жителей и туристов. О планах и перспективах в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
- В октября 2020 года исполнился ровно год как вы были назначены на должность главы комитета по культуре Ленобласти. Наверняка у вас были амбициозные планы, но тут наступил 2020 год и все пошло по другому сценарию. Каким он был и стал? На что было решено сделать акцент?
- Этот год не смог каким-либо образом изменить те стратегические планы, что были сверстаны в 2019 году в сфере культуры и реставрации. Все основные мероприятия мы провели. Ленинградская область, как известно, не приостанавливала ни одной стройки, соответственно — ни одного контракта по причине пандемии комитет по культуре тоже не приостанавливал. Все ключевые культурные мероприятия в Ленинградской̆ области на этот год мы провели. Часть из них прошла летом, когда была более спокойная эпидемиологическая ситуация. Такие крупные мероприятия, как "Ночь музеев" в мае и "Ночь искусств" в ноябре мы перенесли в онлайн.
К сожалению, в этом году мы не смогли масштабно отпраздновать День Ленинградской̆ области. Чтобы не собирать большое количество людей в одном месте, отдельные мероприятия прошли в районах. Кроме того, пришлось перенести выборгский кинофестиваль с августа на декабрь — такое решение было принято совместно с министерством культуры Российской Федерации и организаторами кинофестиваля.
Волховский район Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 16:13Ленинградская область
В Ленобласти появится духовно-исторический турмаршрут
- Что удалось сделать в 2020 году из запланированного, несмотря на локдаун и закрытие границ?
- В связи с ограничениями, введенными для борьбы с пандемией, нам пришлось корректировать свои планы по проведения массовых мероприятий в весенний и осенний периоды. Однако основные летние культурные мероприятия мы провели на высоком уровне, как с точки зрения профессионализма, так и безопасности их участников. Так, нам удалось организовать и повести такие крупные мероприятия, как "Дым над водой" в Гатчине, который проводился там впервые, и знаменитый рыцарский турнир во время традиционных "Средневековых дней в Выборге".
- Как сейчас справляются учреждения культуры с пандемией?
- Сегодня все учреждения культуры работают в своем обычном режиме. Музеи принимают туристов, Дома культуры проводят концерты, многие мероприятия проходят онлайн. Для того, чтобы жители из других районов области, Санкт-Петербурга и других регионов России могли увидеть богатое наследие ленинградской земли. Принимая туристов, мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора.
Опыт работы в дистанционном формате дал нам возможность значительно расширить аудиторию, показать всему миру, чем богата Ленинградская область, какие в ней есть уникальные памятники природы, истории и культуры, традиции коренных народов, населяющих территорию региона, талант и мастерство областных коллективов народного творчества.
- Какие достопримечательности и локации планируется реконструировать? Что требуется в первую очередь привести в порядок в регионе?
- Сложно расставить акценты. Мы стараемся равномерно распределить реставрационные работы по всей области. Например, сейчас восстанавливаются памятники в Новой Ладоге, Выборге, продолжается реставрация в Тихвине — в этом году привели в порядок звонницу Тихвинского монастыря, в следующем году начнется реставрация еще на нескольких объектах в Тихвинском районе. В начале следующего года завершатся работы в музее Станционного смотрителя в Рождествено и мы приступим к реставрации непосредственно в самой усадьбе "Рождествено" — в доме Владимира Набокова.
Гостинный двор, Новая Ладога - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 11:53Ленинградская область
Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"
- К слову об охране памятников, определен ли первоочередной круг работ в новом комитете, какой он? На что будут сделаны акценты?
- У нас есть несколько первоочередных задач. Во-первых, продолжить работу по присвоению вновь выявленным объектам культурного наследия статуса памятников федерального, регионального или местного значения. Во-вторых, для нас важно продолжать работу по утверждению объединенных зон охраны исторических поселений, таких как Выборг, Гатчина, Тихвин и некоторых других населенных пунктов. Эта работа важна не только для нас, но и для жителей. В советский период на государственную охрану ставились ансамбли с большой площадью, на территорию которой попадала территория жилой застройки, люди оказывались заложниками этой ситуации с точки зрения действий со своим имуществом.
В-третьих, мы стремимся к тому, чтобы в районах, где сосредоточено большое количество памятников культурного наследия, у нас постоянно находились инспекторы, которые будут работать непосредственно на местах. Прежде всего, это Выборг, Приозерск, Тихвин, Подпорожье. Благодаря изменениям в структуре комитета, сейчас у нас появилась такая возможность.
- Летом стало известно, что в 2021 году в Ленобласти откроется палеонтологический парк. На какой стадии там сейчас находятся работы, когда стоит ожидать его открытия? Есть ли еще подобные необычные проекты под реализацию?
- Проект создания палеонтологического парка в Ленинградской̆ области уникален. Аналогов ему в регионе нет. Это один из примеров частной инициативы. Его реализует команда молодых геологов и палеонтологов из Санкт-Петербурга.
Работы по созданию парка в недействующей части Путиловского карьера началась в этом году. В следующем году мы ожидаем открытие там музея и мастерской. Я думаю, он станет одной из самых востребованных точек туристического притяжения в регионе. Наравне с средневековыми крепостями и памятниками Выборга. Проект интересен не только детям, но и взрослым. Все желающие смогут наглядно увидеть, как зародилась жизнь на Земле, потрогать останки первых земных организмов, обитавших в палеозойскую эру. Проект палеопарка — это начало развития геологического туризма в Ленинградской области.
- Помимо возложенной на вас ответственности за культурную жизнь региона, вам поручено заниматься еще и вопросами туризма. Как показала пандемия, Ленобласть довольно популярна у россиян, какие достопримечательности чаще всего посещались в этом году?
- В этом году с июня по август Ленинградскую область посетил миллион человек. В основном это туристы из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — показатель существенно ниже, чем был в 2019 году, когда у нас за летний период побывало 1,9 миллиона туристов.
Из-за временного сокращения экскурсионных потоков на туристском рынке региона произошла переориентация — наиболее востребованным стал загородный отдых. Загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей и баз отдыха возросла по некоторым объектам до 100%. Лидерами стали районы на территории Карельского перешейка — Выборгский, Приозерский и Всеволожский.
В то же время сокращение экскурсионных потоков повысило спрос на самостоятельный туризм, автотуризм, экологический и активный отдых. И нам было что предложить: велотуризм, сап-серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и много другое.
- Что привлекает самостоятельных туристов в Ленобласти?
- Мы продолжили работу над новым проектом — межрегиональным маршрутом "Государева дорога" — знаменитый тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву еще по Указу Петра I. Маршрут проходит по территориям четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. В Ленобласти участникам тура предлагают посетить Тосненский историко-краеведческий музей и специальные экспозиции "История Государевой дороги" и "Дом царской кормилицы", усадьбу "Марьино", музей русского лесоводства в поселке Лисино-Корпус, "Дворец двух императоров" в Гатчине.
Еще один туристский маршрут был открыт в этом году в УсадьбеДемидовых в Тайцах ─ "Прогулка вокруг Большой поляны". Один из маршрутов рассчитан на любителей пеших прогулок, еще два — для конных и велосипедных экскурсий.
Специалисты комитета по туризму провели большую работу по созданию маршрутов по природным территориям: в этом году был открыт маршрут на территории заказника "Гряда Вярямянселькя", веломаршрут на Колтушских высотах и пешеходно-велосипедный маршрут на Токсовских высотах, маршруты на территории памятника природы "Река Рагуша", природного парка "Вепсский лес" и военно-исторический маршрут на территории заказника "Раковые озёра". Всего на особо охраняемых природных территориях в регионе оборудовано уже 15 маршрутов.
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка, которая открылась для посетителей - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 10:34Ленинградская область
Власти Ленобласти рассказали о реставрационных работах в Выборге
- Как планируете сохранить этот интерес туристов в будущем?
- Несмотря на действовавшие ограничения и закрытие границ, Ленинградская область продолжала реализацию своей части международного проекта "BizCycle". В рамках проекта уже разработано три велосипедных маршрута: морской (Торфяновка-Выборг-Приморск), экологический (Шуваловский парк- Лосево-Мельниково-Приозерск) и исторический (Выборг-Лосево-Владимирово-о.Коневец), созданы карты этих маршрутов. В следующем году они будут маркированы.
Кроме того, в этом году созданы пять маршрутов "Звезда победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пять новых сельских маршрутов. В деревне Большое Заречье Волосовского района обустроены две туристические тропы, проложена "Большая ладожская тропа" вокруг Ладожского озера, созданы экомаршруты к усадьбе героя войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна в Дружноселье Гатчинского района и маршрут "В поисках исчезнувшей усадьбы" на территории памятника природы "Саблинский".
В планах на 2021 год — создание новых международных маршрутов, объединяющих Санкт-Петербург и Ленинградскую область с четырьмя городами озерного района Сайма — Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели в рамках проекта "Туристский коридор "Санкт-Петербург – Сайма". Одним из самых значимых проектов станет работа над международным маршрутом, связанным с деятельностью полководца Александра Суворова.
- Какой Ленобласть вы видите через 5-10-15 лет?
- Сейчас ведется работа над законом о 47 гарантиях. В них, в числе прочих, входят гарантии в сфере культуры, туризма и охраны памятников. Уже сейчас мы активно занимаемся реставрацией памятников войны. В регионе не должно остаться ни одного памятника войны, находящегося в ненадлежащем состоянии. В ближайшие три года мы эту работу завершим.
Если говорить о культуре, мы оснащаем региональные школы искусств новым оборудованием, строим новые школы искусств и Дома культуры — эта работа ведется в рамках национального проекта "Культура". Только в этом году в стройке у нас находятся 4 объекта. Самые крупные из них — в Приморске, Паше и Тайцах. Через пять лет каждый житель области будет иметь возможность для своей творческой самореализации — к этой цели мы идем.
В сфере туризма также наметились серьезные преобразования. Благодаря значительному турпотоку мы увидели, где нужно больше внимания уделить развитию инфраструктуры, а где мы должны думать о дальнейшем развитии самих объектов показа.
Лет через 5-10 мы получим несколько мест различного типа, куда можно будет поехать на длительный период и познакомиться с разными видами культурного наследия Ленинградской области. Например, деревянное зодчество в Обонежье, исторические поселения такие, как в Новой Ладоге, паломнический туризм, средневековые крепости — Выборгский замок, Ивангородская крепость, Корела, Копорье, исторические города — Выборг, Старая Ладога, Гатчина, Ивангород.
Я уверен, что уже в ближайшие годы культурно-туристический ландшафт Ленинградской области раскроется для жителей и гостей региона гораздо полнее, насыщеннее.
 
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