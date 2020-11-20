https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585465141.html

Цой: Ленобласть и в дальнейшем будет привлекательна для туристов

Цой: Ленобласть и в дальнейшем будет привлекательна для туристов

Власти Ленинградской области продолжают работу по развитию культурной и туристической сферы и намерены по-новому раскрыть потенциал региона для жителей и... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:37

2020-11-20T10:37

2020-11-20T17:39

ленинградская область

культура

туризм

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Власти Ленинградской области продолжают работу по развитию культурной и туристической сферы и намерены по-новому раскрыть потенциал региона для жителей и туристов. О планах и перспективах в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по сохранению культурного наследия Владимир Цой.- В октября 2020 года исполнился ровно год как вы были назначены на должность главы комитета по культуре Ленобласти. Наверняка у вас были амбициозные планы, но тут наступил 2020 год и все пошло по другому сценарию. Каким он был и стал? На что было решено сделать акцент?- Этот год не смог каким-либо образом изменить те стратегические планы, что были сверстаны в 2019 году в сфере культуры и реставрации. Все основные мероприятия мы провели. Ленинградская область, как известно, не приостанавливала ни одной стройки, соответственно — ни одного контракта по причине пандемии комитет по культуре тоже не приостанавливал. Все ключевые культурные мероприятия в Ленинградской̆ области на этот год мы провели. Часть из них прошла летом, когда была более спокойная эпидемиологическая ситуация. Такие крупные мероприятия, как "Ночь музеев" в мае и "Ночь искусств" в ноябре мы перенесли в онлайн.К сожалению, в этом году мы не смогли масштабно отпраздновать День Ленинградской̆ области. Чтобы не собирать большое количество людей в одном месте, отдельные мероприятия прошли в районах. Кроме того, пришлось перенести выборгский кинофестиваль с августа на декабрь — такое решение было принято совместно с министерством культуры Российской Федерации и организаторами кинофестиваля.- Что удалось сделать в 2020 году из запланированного, несмотря на локдаун и закрытие границ?- В связи с ограничениями, введенными для борьбы с пандемией, нам пришлось корректировать свои планы по проведения массовых мероприятий в весенний и осенний периоды. Однако основные летние культурные мероприятия мы провели на высоком уровне, как с точки зрения профессионализма, так и безопасности их участников. Так, нам удалось организовать и повести такие крупные мероприятия, как "Дым над водой" в Гатчине, который проводился там впервые, и знаменитый рыцарский турнир во время традиционных "Средневековых дней в Выборге".- Как сейчас справляются учреждения культуры с пандемией?- Сегодня все учреждения культуры работают в своем обычном режиме. Музеи принимают туристов, Дома культуры проводят концерты, многие мероприятия проходят онлайн. Для того, чтобы жители из других районов области, Санкт-Петербурга и других регионов России могли увидеть богатое наследие ленинградской земли. Принимая туристов, мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора.Опыт работы в дистанционном формате дал нам возможность значительно расширить аудиторию, показать всему миру, чем богата Ленинградская область, какие в ней есть уникальные памятники природы, истории и культуры, традиции коренных народов, населяющих территорию региона, талант и мастерство областных коллективов народного творчества.- Какие достопримечательности и локации планируется реконструировать? Что требуется в первую очередь привести в порядок в регионе?- Сложно расставить акценты. Мы стараемся равномерно распределить реставрационные работы по всей области. Например, сейчас восстанавливаются памятники в Новой Ладоге, Выборге, продолжается реставрация в Тихвине — в этом году привели в порядок звонницу Тихвинского монастыря, в следующем году начнется реставрация еще на нескольких объектах в Тихвинском районе. В начале следующего года завершатся работы в музее Станционного смотрителя в Рождествено и мы приступим к реставрации непосредственно в самой усадьбе "Рождествено" — в доме Владимира Набокова.- К слову об охране памятников, определен ли первоочередной круг работ в новом комитете, какой он? На что будут сделаны акценты?- У нас есть несколько первоочередных задач. Во-первых, продолжить работу по присвоению вновь выявленным объектам культурного наследия статуса памятников федерального, регионального или местного значения. Во-вторых, для нас важно продолжать работу по утверждению объединенных зон охраны исторических поселений, таких как Выборг, Гатчина, Тихвин и некоторых других населенных пунктов. Эта работа важна не только для нас, но и для жителей. В советский период на государственную охрану ставились ансамбли с большой площадью, на территорию которой попадала территория жилой застройки, люди оказывались заложниками этой ситуации с точки зрения действий со своим имуществом.В-третьих, мы стремимся к тому, чтобы в районах, где сосредоточено большое количество памятников культурного наследия, у нас постоянно находились инспекторы, которые будут работать непосредственно на местах. Прежде всего, это Выборг, Приозерск, Тихвин, Подпорожье. Благодаря изменениям в структуре комитета, сейчас у нас появилась такая возможность.- Летом стало известно, что в 2021 году в Ленобласти откроется палеонтологический парк. На какой стадии там сейчас находятся работы, когда стоит ожидать его открытия? Есть ли еще подобные необычные проекты под реализацию?- Проект создания палеонтологического парка в Ленинградской̆ области уникален. Аналогов ему в регионе нет. Это один из примеров частной инициативы. Его реализует команда молодых геологов и палеонтологов из Санкт-Петербурга.Работы по созданию парка в недействующей части Путиловского карьера началась в этом году. В следующем году мы ожидаем открытие там музея и мастерской. Я думаю, он станет одной из самых востребованных точек туристического притяжения в регионе. Наравне с средневековыми крепостями и памятниками Выборга. Проект интересен не только детям, но и взрослым. Все желающие смогут наглядно увидеть, как зародилась жизнь на Земле, потрогать останки первых земных организмов, обитавших в палеозойскую эру. Проект палеопарка — это начало развития геологического туризма в Ленинградской области.- Помимо возложенной на вас ответственности за культурную жизнь региона, вам поручено заниматься еще и вопросами туризма. Как показала пандемия, Ленобласть довольно популярна у россиян, какие достопримечательности чаще всего посещались в этом году?- В этом году с июня по август Ленинградскую область посетил миллион человек. В основном это туристы из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — показатель существенно ниже, чем был в 2019 году, когда у нас за летний период побывало 1,9 миллиона туристов.Из-за временного сокращения экскурсионных потоков на туристском рынке региона произошла переориентация — наиболее востребованным стал загородный отдых. Загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей и баз отдыха возросла по некоторым объектам до 100%. Лидерами стали районы на территории Карельского перешейка — Выборгский, Приозерский и Всеволожский.В то же время сокращение экскурсионных потоков повысило спрос на самостоятельный туризм, автотуризм, экологический и активный отдых. И нам было что предложить: велотуризм, сап-серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и много другое.- Что привлекает самостоятельных туристов в Ленобласти?- Мы продолжили работу над новым проектом — межрегиональным маршрутом "Государева дорога" — знаменитый тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву еще по Указу Петра I. Маршрут проходит по территориям четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. В Ленобласти участникам тура предлагают посетить Тосненский историко-краеведческий музей и специальные экспозиции "История Государевой дороги" и "Дом царской кормилицы", усадьбу "Марьино", музей русского лесоводства в поселке Лисино-Корпус, "Дворец двух императоров" в Гатчине.Еще один туристский маршрут был открыт в этом году в УсадьбеДемидовых в Тайцах ─ "Прогулка вокруг Большой поляны". Один из маршрутов рассчитан на любителей пеших прогулок, еще два — для конных и велосипедных экскурсий.Специалисты комитета по туризму провели большую работу по созданию маршрутов по природным территориям: в этом году был открыт маршрут на территории заказника "Гряда Вярямянселькя", веломаршрут на Колтушских высотах и пешеходно-велосипедный маршрут на Токсовских высотах, маршруты на территории памятника природы "Река Рагуша", природного парка "Вепсский лес" и военно-исторический маршрут на территории заказника "Раковые озёра". Всего на особо охраняемых природных территориях в регионе оборудовано уже 15 маршрутов.- Как планируете сохранить этот интерес туристов в будущем?- Несмотря на действовавшие ограничения и закрытие границ, Ленинградская область продолжала реализацию своей части международного проекта "BizCycle". В рамках проекта уже разработано три велосипедных маршрута: морской (Торфяновка-Выборг-Приморск), экологический (Шуваловский парк- Лосево-Мельниково-Приозерск) и исторический (Выборг-Лосево-Владимирово-о.Коневец), созданы карты этих маршрутов. В следующем году они будут маркированы.Кроме того, в этом году созданы пять маршрутов "Звезда победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пять новых сельских маршрутов. В деревне Большое Заречье Волосовского района обустроены две туристические тропы, проложена "Большая ладожская тропа" вокруг Ладожского озера, созданы экомаршруты к усадьбе героя войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна в Дружноселье Гатчинского района и маршрут "В поисках исчезнувшей усадьбы" на территории памятника природы "Саблинский".В планах на 2021 год — создание новых международных маршрутов, объединяющих Санкт-Петербург и Ленинградскую область с четырьмя городами озерного района Сайма — Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели в рамках проекта "Туристский коридор "Санкт-Петербург – Сайма". Одним из самых значимых проектов станет работа над международным маршрутом, связанным с деятельностью полководца Александра Суворова.- Какой Ленобласть вы видите через 5-10-15 лет?- Сейчас ведется работа над законом о 47 гарантиях. В них, в числе прочих, входят гарантии в сфере культуры, туризма и охраны памятников. Уже сейчас мы активно занимаемся реставрацией памятников войны. В регионе не должно остаться ни одного памятника войны, находящегося в ненадлежащем состоянии. В ближайшие три года мы эту работу завершим.Если говорить о культуре, мы оснащаем региональные школы искусств новым оборудованием, строим новые школы искусств и Дома культуры — эта работа ведется в рамках национального проекта "Культура". Только в этом году в стройке у нас находятся 4 объекта. Самые крупные из них — в Приморске, Паше и Тайцах. Через пять лет каждый житель области будет иметь возможность для своей творческой самореализации — к этой цели мы идем.В сфере туризма также наметились серьезные преобразования. Благодаря значительному турпотоку мы увидели, где нужно больше внимания уделить развитию инфраструктуры, а где мы должны думать о дальнейшем развитии самих объектов показа.Лет через 5-10 мы получим несколько мест различного типа, куда можно будет поехать на длительный период и познакомиться с разными видами культурного наследия Ленинградской области. Например, деревянное зодчество в Обонежье, исторические поселения такие, как в Новой Ладоге, паломнический туризм, средневековые крепости — Выборгский замок, Ивангородская крепость, Корела, Копорье, исторические города — Выборг, Старая Ладога, Гатчина, Ивангород.Я уверен, что уже в ближайшие годы культурно-туристический ландшафт Ленинградской области раскроется для жителей и гостей региона гораздо полнее, насыщеннее.

https://ria.ru/20201119/turizm-1585376152.html

https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585135869.html

https://ria.ru/20201117/vyborg-1584947017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, туризм