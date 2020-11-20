https://ria.ru/20201120/led-1585465743.html

В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре

В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре

Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе, находится в коме, сообщает региональное... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:24

2020-11-20T10:24

2020-11-20T12:24

ханты-мансийский автономный округ

chevrolet niva

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе, находится в коме, сообщает региональное следственное управление СК РФ, начавшее свою проверку в связи с инцидентом.Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы рано утром в пятницу. По предварительным данным окружного управления МВД, на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед Chevrolet Niva. В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, самой младшей из которых менее года. Погибли беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.В региональном управлении МЧС уточняли, что четырех человек, которые смогли выбраться из машины, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф. В ведомстве подчеркивали, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен.Окружная прокуратура, которая организовала проверку в связи с происшествием, отмечала, что госпитализирована одна из девочек, которая находилась в машине. Представитель надзорного органа ранее заявил РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.По данным следствия, погибшему ребенку было пять месяцев.

https://ria.ru/20201115/zhitel-1584687291.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, chevrolet niva, происшествия