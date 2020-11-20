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В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе, находится в коме, сообщает региональное... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:24
2020-11-20T12:24
ханты-мансийский автономный округ
chevrolet niva
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе, находится в коме, сообщает региональное следственное управление СК РФ, начавшее свою проверку в связи с инцидентом.Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы рано утром в пятницу. По предварительным данным окружного управления МВД, на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед Chevrolet Niva. В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, самой младшей из которых менее года. Погибли беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.В региональном управлении МЧС уточняли, что четырех человек, которые смогли выбраться из машины, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф. В ведомстве подчеркивали, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен.Окружная прокуратура, которая организовала проверку в связи с происшествием, отмечала, что госпитализирована одна из девочек, которая находилась в машине. Представитель надзорного органа ранее заявил РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.По данным следствия, погибшему ребенку было пять месяцев.
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ханты-мансийский автономный округ, chevrolet niva, происшествия

В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре

10:24 20.11.2020 (обновлено: 12:24 20.11.2020)
 
© Фото предоставлено СУСК РФ по ХМАО-ЮгреРека Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото предоставлено СУСК РФ по ХМАО-Югре
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Одна из двух девочек, выживших в автомобиле, который провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе, находится в коме, сообщает региональное следственное управление СК РФ, начавшее свою проверку в связи с инцидентом.
Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы рано утром в пятницу. По предварительным данным окружного управления МВД, на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед Chevrolet Niva. В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, самой младшей из которых менее года. Погибли беременная женщина и ребенок 2020 года рождения.
"В результате происшествия... девочка 2014 года рождения госпитализирована в состоянии комы... На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа с целью выяснения обстоятельств произошедшего, фиксации обстановки и поиска утонувших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
В региональном управлении МЧС уточняли, что четырех человек, которые смогли выбраться из машины, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф. В ведомстве подчеркивали, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен.
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Окружная прокуратура, которая организовала проверку в связи с происшествием, отмечала, что госпитализирована одна из девочек, которая находилась в машине. Представитель надзорного органа ранее заявил РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.
По данным следствия, погибшему ребенку было пять месяцев.
© Фото предоставлено СУСК РФ по ХМАО-ЮгреРека Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото предоставлено СУСК РФ по ХМАО-Югре
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
 
Ханты-Мансийский автономный округChevrolet NivaПроисшествия
 
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