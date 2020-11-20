https://ria.ru/20201120/lavrov-1585536894.html
Лавров назвал Нюрнбергский процесс образцом международного правосудия
Лавров назвал Нюрнбергский процесс образцом международного правосудия
Наследие Нюрнбергского процесса нашло широкое применение в национальных судебных системах, приговор оказал большое влияние на советское уголовное... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:21
2020-11-20T15:21
2020-11-20T15:21
сергей лавров
нюрнберг
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Наследие Нюрнбергского процесса нашло широкое применение в национальных судебных системах, приговор оказал большое влияние на советское уголовное законодательство и процесс, завил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наследие Нюрнберга нашло широкое применение в национальных судебных системах. Большое влияние приговор оказал на советское уголовное законодательство и процесс. А если быть точнее, влияние было взаимным", - сказал Лавров в ходе видеообращения к Международному научно-практическому форуму "Уроки Нюрнберга" – "Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка"."Прошедшие в нашей стране в 1943-1949 годах открытые суды над нацистами и их пособниками – яркое тому подтверждение… Нюрнбергский процесс – образец международного уголовного правосудия – доказал, что справедливости можно достичь, если подходить к делу профессионально, на основе широкого межгосударственного сотрудничества, согласия, взаимного уважения", - добавил глава российского МИД.
https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html
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сергей лавров, нюрнберг, в мире