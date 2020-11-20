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В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
Сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в грабеже и разбое в Курске, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:42
2020-11-20T17:42
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курск
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в грабеже и разбое в Курске, сообщается на сайте "МВД Медиа".Сообщается, что в течение двух дней с заявлениями в УМВД России по Курску обратились четыре местные жительницы в возрасте 80, 63, 60 и 55 лет. Женщины стали жертвами грабежей и разбойных нападений. При этом на 55-летнюю женщину напали, когда она выходила из продуктового магазина. К женщине подошли двое мужчин, один из которых стал требовать сумку, угрожая ножом. На крик женщины о помощи поспешили прохожие, но нападавший успел ранить потерпевшую в шею и руки, после чего он выхватил сумку и скрылся с подельником, отмечается в сообщении.Правоохранители также выяснили, что мужчина в одиночку совершил два грабежа в отношении женщин 80 и 60 лет, а также разбойное нападение на 63-летнюю местную жительницу.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курск, происшествия

В Курске задержали грабивших женщин отца и сына

17:42 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в грабеже и разбое в Курске, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Сообщается, что в течение двух дней с заявлениями в УМВД России по Курску обратились четыре местные жительницы в возрасте 80, 63, 60 и 55 лет. Женщины стали жертвами грабежей и разбойных нападений. При этом на 55-летнюю женщину напали, когда она выходила из продуктового магазина. К женщине подошли двое мужчин, один из которых стал требовать сумку, угрожая ножом. На крик женщины о помощи поспешили прохожие, но нападавший успел ранить потерпевшую в шею и руки, после чего он выхватил сумку и скрылся с подельником, отмечается в сообщении.

"На розыск злоумышленников был ориентирован весь личный состав городской полиции. Установлено, что преступление совершили отец и сын 2001 года рождения. Подозреваемые были задержаны в гостиничном комплексе", - отмечается в сообщении.

Правоохранители также выяснили, что мужчина в одиночку совершил два грабежа в отношении женщин 80 и 60 лет, а также разбойное нападение на 63-летнюю местную жительницу.
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"По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по статье 161 Уголовного кодекса РФ "Грабеж" и статье 162 Уголовного кодекса РФ "Разбой", которые объединены в одно производство. Оба фигуранта заключены под стражу", - добавляется в сообщении.

 
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