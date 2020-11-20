https://ria.ru/20201120/kursk-1585574429.html

В Курске задержали грабивших женщин отца и сына

В Курске задержали грабивших женщин отца и сына

Сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в грабеже и разбое в Курске, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:42

2020-11-20T17:42

2020-11-20T17:42

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

курск

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в грабеже и разбое в Курске, сообщается на сайте "МВД Медиа".Сообщается, что в течение двух дней с заявлениями в УМВД России по Курску обратились четыре местные жительницы в возрасте 80, 63, 60 и 55 лет. Женщины стали жертвами грабежей и разбойных нападений. При этом на 55-летнюю женщину напали, когда она выходила из продуктового магазина. К женщине подошли двое мужчин, один из которых стал требовать сумку, угрожая ножом. На крик женщины о помощи поспешили прохожие, но нападавший успел ранить потерпевшую в шею и руки, после чего он выхватил сумку и скрылся с подельником, отмечается в сообщении.Правоохранители также выяснили, что мужчина в одиночку совершил два грабежа в отношении женщин 80 и 60 лет, а также разбойное нападение на 63-летнюю местную жительницу.

https://realty.ria.ru/20201113/ogrableniya-1584414739.html

россия

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курск, происшествия