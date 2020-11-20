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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201120/kurs-1585508744.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 8,4 копейки - до 90,2643 рубля, курс доллара - на 25,07 копейки, до... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:33
2020-11-20T13:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 8,4 копейки - до 90,2643 рубля, курс доллара - на 25,07 копейки, до 76,01 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 17,6 копейки, составив 82,4255 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек

13:33 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 8,4 копейки - до 90,2643 рубля, курс доллара - на 25,07 копейки, до 76,01 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 17,6 копейки, составив 82,4255 рубля.
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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