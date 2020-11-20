В Госдуме ответили на идею офиса Зеленского "вернуть мозги" крымчан
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею советника главы офиса президента Украины и экс-губернатора Севастополя Сергея Куницына о возвращении Киеву "мозгов" крымчан, заверил, что симпатии жителей полуострова для украинской власти навсегда потеряны.
Куницын ранее заявил, что для возвращения Крыма украинским властям необходимо "вернуть мозги людей", перевернуть их сознание.
"Симпатии крымчан киевский правящий режим потерял навсегда. У нас нет зла к Украине и ее народу, но к управленцам этой страны мы испытываем жесткую антипатию. И за какие умы собрался бороться Сергей Куницын, мне непонятно, ведь его мошеннические схемы в Крыму стали легендой", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, именно Куницын "умудрился продать людям земли Черноморского флота, обещая, что в 2017 году российский флот покинет Севастополь — в прямом смысле делил шкуру живого медведя". Так что больше всего, предположил депутат, переживает экс-губернатор Севастополя за те объекты, "вот и разбрасывается попусту словами".