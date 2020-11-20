https://ria.ru/20201120/krymchane-1585476251.html

В Госдуме ответили на идею офиса Зеленского "вернуть мозги" крымчан

В Госдуме ответили на идею офиса Зеленского "вернуть мозги" крымчан

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею советника главы офиса президента Украины и экс-губернатора Севастополя Сергея Куницына о возвращении... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:09

2020-11-20T11:09

2020-11-20T11:09

руслан бальбек

госдума рф

республика крым

севастополь

украина

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею советника главы офиса президента Украины и экс-губернатора Севастополя Сергея Куницына о возвращении Киеву "мозгов" крымчан, заверил, что симпатии жителей полуострова для украинской власти навсегда потеряны.Куницын ранее заявил, что для возвращения Крыма украинским властям необходимо "вернуть мозги людей", перевернуть их сознание.По его словам, именно Куницын "умудрился продать людям земли Черноморского флота, обещая, что в 2017 году российский флот покинет Севастополь — в прямом смысле делил шкуру живого медведя". Так что больше всего, предположил депутат, переживает экс-губернатор Севастополя за те объекты, "вот и разбрасывается попусту словами".

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/krym-1584874397.html

республика крым

севастополь

украина

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руслан бальбек, госдума рф, республика крым, севастополь, украина, в мире