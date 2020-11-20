Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/krymchane-1585476251.html
В Госдуме ответили на идею офиса Зеленского "вернуть мозги" крымчан
В Госдуме ответили на идею офиса Зеленского "вернуть мозги" крымчан
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею советника главы офиса президента Украины и экс-губернатора Севастополя Сергея Куницына о возвращении... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:09
2020-11-20T11:09
руслан бальбек
госдума рф
республика крым
севастополь
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею советника главы офиса президента Украины и экс-губернатора Севастополя Сергея Куницына о возвращении Киеву "мозгов" крымчан, заверил, что симпатии жителей полуострова для украинской власти навсегда потеряны.Куницын ранее заявил, что для возвращения Крыма украинским властям необходимо "вернуть мозги людей", перевернуть их сознание.По его словам, именно Куницын "умудрился продать людям земли Черноморского флота, обещая, что в 2017 году российский флот покинет Севастополь — в прямом смысле делил шкуру живого медведя". Так что больше всего, предположил депутат, переживает экс-губернатор Севастополя за те объекты, "вот и разбрасывается попусту словами".
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/krym-1584874397.html
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_849b708e76bc5a3db1544cabb42c7b75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, госдума рф, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Госдуме ответили на идею офиса Зеленского "вернуть мозги" крымчан

11:09 20.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею советника главы офиса президента Украины и экс-губернатора Севастополя Сергея Куницына о возвращении Киеву "мозгов" крымчан, заверил, что симпатии жителей полуострова для украинской власти навсегда потеряны.
Куницын ранее заявил, что для возвращения Крыма украинским властям необходимо "вернуть мозги людей", перевернуть их сознание.
"Симпатии крымчан киевский правящий режим потерял навсегда. У нас нет зла к Украине и ее народу, но к управленцам этой страны мы испытываем жесткую антипатию. И за какие умы собрался бороться Сергей Куницын, мне непонятно, ведь его мошеннические схемы в Крыму стали легендой", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, именно Куницын "умудрился продать людям земли Черноморского флота, обещая, что в 2017 году российский флот покинет Севастополь — в прямом смысле делил шкуру живого медведя". Так что больше всего, предположил депутат, переживает экс-губернатор Севастополя за те объекты, "вот и разбрасывается попусту словами".
Ялта - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 17:21
Было бы актуально: Украине предложили открыть консульство в Крыму
 
Руслан БальбекГосдума РФРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
17:18Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
Лента новостейМолния