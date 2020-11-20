https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html

Санду озвучила позицию по Крыму

Санду озвучила позицию по Крыму

Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:35

2020-11-20T18:35

2020-11-20T18:44

россия

майя санду

газпром

госдума рф

елена панина

москва

молдавия

республика крым

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584828978_0:167:3072:1895_1400x0_80_0_0_f978b4dc51951d65a7eebb525f2a5cff.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины.Она отметила, что ее позиция не изменилась с 2016 года, когда она давала предыдущее интервью порталу."Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", — заявила Санду.При этом она признала, что граждане Молдавии придерживаются различных позиций по этому вопросу, и есть те, кто не разделяет ее взглядов.Также Санду заявила, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российского миротворческого контингента. Она назвала Приднестровье "отколовшимся регионом", куда молдавские власти не могут даже попасть. Избранный президент отказалась признавать долг Тирасполя перед "Газпромом" и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации.Депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление Санду, заявила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. По ее словам, экс-премьер предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт, унесший жизни тысяч людей. Парламентарий подчеркнула, что предлагаемый избранным президентом сценарий в Тирасполе не примут.Ранее на встрече с послом России Олегом Васнецовым Санду назвала своей миссией вывод Молдавии из международной изоляции и налаживание хороших отношений с Москвой.

https://ria.ru/20201120/krymchane-1585476251.html

https://ria.ru/20201120/krym-1585448960.html

россия

москва

молдавия

республика крым

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, газпром, госдума рф, елена панина, москва, молдавия, республика крым, тирасполь, политика