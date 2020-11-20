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Санду озвучила позицию по Крыму
Санду озвучила позицию по Крыму
Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:35
2020-11-20T18:44
россия
майя санду
газпром
госдума рф
елена панина
москва
молдавия
республика крым
тирасполь
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины.Она отметила, что ее позиция не изменилась с 2016 года, когда она давала предыдущее интервью порталу."Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", — заявила Санду.При этом она признала, что граждане Молдавии придерживаются различных позиций по этому вопросу, и есть те, кто не разделяет ее взглядов.Также Санду заявила, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российского миротворческого контингента. Она назвала Приднестровье "отколовшимся регионом", куда молдавские власти не могут даже попасть. Избранный президент отказалась признавать долг Тирасполя перед "Газпромом" и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации.Депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление Санду, заявила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. По ее словам, экс-премьер предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт, унесший жизни тысяч людей. Парламентарий подчеркнула, что предлагаемый избранным президентом сценарий в Тирасполе не примут.Ранее на встрече с послом России Олегом Васнецовым Санду назвала своей миссией вывод Молдавии из международной изоляции и налаживание хороших отношений с Москвой.
https://ria.ru/20201120/krymchane-1585476251.html
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москва
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республика крым
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россия, майя санду, газпром, госдума рф, елена панина, москва, молдавия, республика крым, тирасполь, политика

Санду озвучила позицию по Крыму

18:35 20.11.2020 (обновлено: 18:44 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины.
Она отметила, что ее позиция не изменилась с 2016 года, когда она давала предыдущее интервью порталу.
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"Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", — заявила Санду.
При этом она признала, что граждане Молдавии придерживаются различных позиций по этому вопросу, и есть те, кто не разделяет ее взглядов.
Также Санду заявила, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российского миротворческого контингента. Она назвала Приднестровье "отколовшимся регионом", куда молдавские власти не могут даже попасть. Избранный президент отказалась признавать долг Тирасполя перед "Газпромом" и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации.
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Депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление Санду, заявила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. По ее словам, экс-премьер предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт, унесший жизни тысяч людей. Парламентарий подчеркнула, что предлагаемый избранным президентом сценарий в Тирасполе не примут.
Ранее на встрече с послом России Олегом Васнецовым Санду назвала своей миссией вывод Молдавии из международной изоляции и налаживание хороших отношений с Москвой.
 
РоссияМайя СандуГазпромГосдума РФЕлена ПанинаМоскваМолдавияРеспублика КрымТираспольПолитика
 
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