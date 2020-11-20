https://ria.ru/20201120/krym-1585531904.html
Эксперт объяснил причину роста цен на отдых в Крыму в высокий сезон
Эксперт объяснил причину роста цен на отдых в Крыму в высокий сезон
Стоимость туруслуг и отдыха в Крыму летом резко выросла из-за высокого спроса на фоне пандемии и экономических потерь в первой половине года, считает глава... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:10
2020-11-20T16:10
2020-11-20T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Стоимость туруслуг и отдыха в Крыму летом резко выросла из-за высокого спроса на фоне пандемии и экономических потерь в первой половине года, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."В июле начался восстановительный этап. Отразилось это и на резком всплеске цен на многие услуги, которые крымские организации оказывают туристам. Сам на себе испытал и многие москвичи со мной делятся, что цены здесь стали "драконовскими" для многих", — сказал Аксаков на пресс-конференции в Симферополе.Он напомнил, что апрель, май и июнь в отсутствие туристов стал для Крыма очень тяжелым периодом. Восстановление экономики началось с июля, когда на полуостров разрешили приезжать отдыхающим.Курортный сезон в Крыму стал беспрецедентным по уровню спроса у туристов, констатировали в сентябре власти республики. За два месяца, с 1 июля по 1 сентября, там отдохнули 3,5 миллиона гостей. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, — более двух миллионов, что на 15,3 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили ранее в Минкурортов региона.
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коронавирус в россии, цены, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, анатолий аксаков, симферополь, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Стоимость туруслуг и отдыха в Крыму летом резко выросла из-за высокого спроса на фоне пандемии и экономических потерь в первой половине года, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В июле начался восстановительный этап. Отразилось это и на резком всплеске цен на многие услуги, которые крымские организации оказывают туристам. Сам на себе испытал и многие москвичи со мной делятся, что цены здесь стали "драконовскими" для многих", — сказал Аксаков на пресс-конференции в Симферополе.
Он напомнил, что апрель, май и июнь в отсутствие туристов стал для Крыма очень тяжелым периодом. Восстановление экономики началось с июля, когда на полуостров разрешили приезжать отдыхающим.
Курортный сезон в Крыму стал беспрецедентным по уровню спроса у туристов, констатировали в сентябре власти республики. За два месяца, с 1 июля по 1 сентября, там отдохнули 3,5 миллиона гостей. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, — более двух миллионов, что на 15,3 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили ранее в Минкурортов региона.