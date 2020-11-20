https://ria.ru/20201120/krym-1585449280.html

В Крыму прокомментировали слова советника главы офиса Зеленского

В Крыму прокомментировали слова советника главы офиса Зеленского

Киевским властям нужно думать не о том, как восстановить контроль над Крымом, а о том, как "вернуть мозги" украинцев к единству с Россией, считает постпред... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T06:53

2020-11-20T06:53

2020-11-20T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Киевским властям нужно думать не о том, как восстановить контроль над Крымом, а о том, как "вернуть мозги" украинцев к единству с Россией, считает постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов.Так он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына, который до воссоединения полуострова с Россией занимал посты премьер-министра Крыма и губернатора Севастополя. По его словам, для возвращения Крыма в состав Украины сначала нужно "вернуть мозги людей", то есть перевернуть их сознание.По его словам, украинцы должны осознать, что выживут как народ только в единстве со всеми братскими народами, от которых их насильственно отрывают, чтобы сделать "пушечным мясом" в братоубийственной войне до последнего украинца."Я говорю о той части одурманенной Украины, которая не должна поддаться умопомрачению разрыва со своим богатым общим домом, который мы веками вместе создавали. Мы много знаем и помним о тех людях и клятвах верности единству, звучавших лишь 15-20 лет тому назад. Они и сейчас продолжают находиться в киевском истеблишменте. Надеемся, что их мозги наконец вернутся на то место, где они и должны быть", — сказал Мурадов.Постпред подчеркнул, что хранит документы о планах строительства моста через Керченский пролив, которые почти два десятилетия назад Куницын подписывал вместе с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым, а также многие записи, в которых крымские руководители заявляли о верности русскому миру и единстве с Россией."Крымчане остались верны этой присяге до конца. Хочу вернуть мозги к тому времени, когда он, Куницын, русский воин-афганец, гордился величием подвига нашего единого народа в Великой Отечественной войне, носил георгиевскую ленточку, посвященную великой Победе", — заключил Мурадов.

https://ria.ru/20201120/krym-1585448960.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/krym-1585426487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, украина, в мире