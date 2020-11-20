Поклонская заявила, что делегация УВКПЧ ООН намерена посетить Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН изъявила желание посетить Крым и ознакомиться с ситуацией, связанной с водоснабжением полуострова, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
В конце мая Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.
"Представители Управления верховного комиссара по правам человека ООН в ответе на мое обращение заявили о готовности посетить Крым и попросили их сопровождать. Я запросила состав делегации и удобное для них время визита", – сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, даты визита и состав делегации пока уточняются.
"Я очень жду ответ от верховного комиссара по правам человека ООН со списком членов делегации, готовых приехать в Крым по вопросу перекрытия Украиной воды. Посмотрим на реальность высказанного УВКПЧ желания прибыть к нам на полуостров", - подчеркнула Поклонская.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.
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