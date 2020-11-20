https://ria.ru/20201120/krym-1585448960.html

Поклонская заявила, что делегация УВКПЧ ООН намерена посетить Крым

Поклонская заявила, что делегация УВКПЧ ООН намерена посетить Крым

Делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН изъявила желание посетить Крым и ознакомиться с ситуацией, связанной с... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T06:13

2020-11-20T06:13

2020-11-20T06:13

наталья поклонская

республика крым

оон

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН изъявила желание посетить Крым и ознакомиться с ситуацией, связанной с водоснабжением полуострова, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.В конце мая Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.По ее словам, даты визита и состав делегации пока уточняются.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.

https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585372357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, республика крым, оон, общество