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Поклонская заявила, что делегация УВКПЧ ООН намерена посетить Крым
Поклонская заявила, что делегация УВКПЧ ООН намерена посетить Крым
Делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН изъявила желание посетить Крым и ознакомиться с ситуацией, связанной с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T06:13
2020-11-20T06:13
наталья поклонская
республика крым
оон
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН изъявила желание посетить Крым и ознакомиться с ситуацией, связанной с водоснабжением полуострова, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.В конце мая Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.По ее словам, даты визита и состав делегации пока уточняются.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.
https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html
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наталья поклонская, республика крым, оон, общество

Поклонская заявила, что делегация УВКПЧ ООН намерена посетить Крым

06:13 20.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН изъявила желание посетить Крым и ознакомиться с ситуацией, связанной с водоснабжением полуострова, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
В конце мая Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.
"Представители Управления верховного комиссара по правам человека ООН в ответе на мое обращение заявили о готовности посетить Крым и попросили их сопровождать. Я запросила состав делегации и удобное для них время визита", – сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, даты визита и состав делегации пока уточняются.
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"Я очень жду ответ от верховного комиссара по правам человека ООН со списком членов делегации, готовых приехать в Крым по вопросу перекрытия Украиной воды. Посмотрим на реальность высказанного УВКПЧ желания прибыть к нам на полуостров", - подчеркнула Поклонская.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Наталья ПоклонскаяРеспублика КрымООНОбщество
 
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