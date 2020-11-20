https://ria.ru/20201120/krym-1585400412.html

Жителям Ялты запретили собирать грибы, травы и ограничили доступ в лес

Жителям Ялты запретили собирать грибы, травы и ограничили доступ в лес

"Нам некуда пойти!", "Что будет дальше?" — жители Южного берега Крыма жалуются на жесткие меры, введенные на заповедных землях. Люди с советских времен собирали РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:00

2020-11-20T08:00

2020-11-20T17:06

ай-петри

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. "Нам некуда пойти!", "Что будет дальше?" — жители Южного берега Крыма жалуются на жесткие меры, введенные на заповедных землях. Люди с советских времен собирали там грибы, ягоды, травы. Теперь все это под запретом. Кроме того, без заранее оформленного пропуска нельзя даже просто выйти на прогулку — оштрафуют. Больше всего страдают в Большой Ялте: город буквально окружен заповедником. Работники особо охраняемых территорий, в свою очередь, разводят руками: долгие годы природоохранное законодательство здесь вообще не соблюдалось, пострадали экосистемы — "а вот теперь все по правилам"."Проход запрещен"На полуострове восемь ООПТ федерального значения. До 2018-го они имели статус региональных. "Повышение" понадобилось, чтобы усилить контроль за уникальными природными объектами и сохранить их.Крымский национальный парк находится в ведении Управделами президента. Карадагский заповедник курирует Российская академия наук. Остальные шесть ООПТ относятся к ФГБУ "Заповедный Крым": учреждение по поручению правительства создали осенью прошлого года. В него входят четыре заповедника — "Ялтинский горно-лесной", "Казантипский", "Опукский", "Лебяжьи острова", а также два заказника — "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".Доступ в "Лебяжьи острова" и заказники открыт только для исследователей. В другие ООПТ пускали всех. Этим летом в ФГБУ ввели новые правила: для прохода на территорию нужно получить пропуск, заполнив специальную электронную форму. Заявки принимают в будние дни в рабочее время, рассматривают в течение суток. Можно еще прийти в офис организации: так, уверяют сотрудники, оформят быстрее — за несколько минут.На охраняемых территориях запрещено охотиться, рыбачить, собирать ягоды, грибы, травы. Выгуливать домашних животных можно на коротком поводке и в намордниках. Кататься на велосипедах и автотранспорте — только на некоторых участках. Кроме того, передвигаться разрешается лишь по строго определенным маршрутам: буквально из точки А в точку Б и обратно.За проход без пропуска — штраф от трех до четырех тысяч рублей. К административной ответственности привлекли уже более 500 человек, рассказывает РИА Новости заместитель директора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников. "В основном это те, кто пытается жарить шашлыки. И те, кто разъезжает в местах, где это запрещено, на машине и мотоциклах", — поясняет он.Сумма взыскания за грибы, ягоды, травы зависит от объемов собранного, говорит Ведерников. "По этому пункту еще никого не штрафовали. Инспекторы, патрулирующие ООПТ, делают предупреждение и просят покинуть территорию. А вообще, будем в таких случаях отталкиваться от постановления правительства, в котором прописано, сколько нужно возместить за нарушение лесного законодательства". Платить, согласно документу, придется в два-пять раз больше рыночной стоимости дикоросов.Замдиректора добавляет: разъяснительные работы с местными жителями вели с весны. По границам заповедников расставили предупредительные знаки. Желтые, ромбообразные, размером 70 на 70 сантиметров с надписью "Проход запрещен". Например, только на территории "Ялтинского горно-лесного" таких четыреста. Есть также фотоловушки — фиксируют нарушителей на камеру. Потом инспекторы получают данные по электронной почте."Национальная ценность"Крымчане восприняли эти меры в штыки. Особенно жители Большой Ялты. Крупнейший на полуострове заповедник фактически взял город в кольцо."Ялтинский горно-лесной" основан еще в 1970-х. Природоохранное законодательство де-факто не соблюдалось. В зонах рядом с населенными пунктами был проходной двор", — объясняет агентству зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов. По закону заповедник — это ООПТ с самым строгим режимом охраны, добавляет он.Администрация Ялты, подчеркивает эколог, "и в украинские, и в российские времена" раздавала заповедные земли Южного берега Крыма налево и направо под застройку. Экосистема повреждена. Теперь страдают и люди."Ялтинский горно-лесной" всегда считался заповедником регионального значения. А когда в 2018-м получил статус федерального, произошли изменения. Начали приводить в порядок тропы, откуда открываются живописные виды. Пожалуй, одна из самых известных — Боткинская, — продолжает Артов. — Сейчас руководство "Заповедного Крыма" следует закону, соблюдает все правила. Конечно, за столько лет люди привыкли к тому, что можно спокойно пойти в лес. Это понять можно. Но ведь заповедник — не просто место для отдыха. Это национальная ценность"."Хоть бы кто предупредил"Местные признаются: о новых порядках они узнают уже непосредственно в лесу — от инспекторов. "Этим летом отправились семьей за грибами в Ялтинский заповедник. Набрали корзинку, возвращаемся к машине — навстречу лесники, — рассказывает РИА Новости Елена Макарова. — Заявили, что без пропуска нельзя. Мы же об этом не подозревали. Хоть бы кто предупредил! Выписали в итоге штраф. Снимали все на камеру. Добавили, что нам еще повезло: ведь за каждый собранный гриб — тоже штраф. Никогда такого не было!"В похожей ситуации оказалась и Светлана Власенко: "У нас лес в пешей доступности от дома. Как-то раз с младшей дочкой решили выйти на природу, развеяться. Нас развернули. Честно — обидно до слез. Дети и так сидят целыми днями за компьютерами и телефонами, теперь и в лес, что ли, не выйти?"Под раздачу попадают и туристы. "Летом пошли в поход на Ай-Петри (самая известная гора Крыма. — Прим. ред.) — пятеро взрослых, шестеро детей, — вспоминает Елена Я. — На обратном пути к турбазе "Кичкине" встретили инспекторов. Один из них грозился, что выпишет штраф. Но за что? Мы не блуждали по лесу, не сворачивали с грунтовой дороги. По ней туристов на квадроциклах постоянно катают — и ничего! Перед походом мы регистрировали маршрут в МЧС — там не было ни слова о пропуске".Ялтинец Николай Бугаев в комментарии агентству объяснил, почему все так болезненно реагируют на новые правила. "У нас с одной стороны — море, с другой — горы. Ялта прямо посередине, полностью окружена "Ялтинским горно-лесным". Вдруг резко ввели ограничения. А для людей ничего не оставили. Ближайшее место, куда можно спокойно пойти и не бояться, что оштрафуют, — Бахчисарайский район. Это примерно в ста километрах от моего дома. Много туда наездишься за грибами, к примеру? — возмущается он. — У нас ведь почти вся прибрежная территория в частной застройке. Теперь и в лес сходить — целая история. Нам просто некуда податься".Чтобы беспрепятственно попасть в лес, можно зарегистрироваться волонтером и участвовать в субботниках, помогать заповеднику в разных хозяйственных работах. "Однако ходят слухи, что волонтерские удостоверения некоторым оформляют по блату, — обращает внимание Николай. — Конечно же, в таком случае ни о каком "добровольчестве" и речи нет. По знакомству получают спецпропуск и свободно гуляют на особо охраняемых территориях"."Что будет потом?"Люди массово выражают недовольство в соцсетях. Задаются вопросом: как понять, не зашли ли они случайно на территорию, куда нужен пропуск? Так, житель Ялты Евгений предлагает запустить мобильное приложение, которое будет показывать, где проходит граница. "Ее невооруженным глазом не увидишь. Предупредительных знаков недостаточно. Понимаете, все бродят по территории и не понимают, что могут попасться. Это сейчас с нами более-менее мягко, а что будет потом? Нас просто загнали в угол!"Евгений считает, что местным могли пойти навстречу и сделать хоть какие-то поблажки. "Я прекрасно понимаю: эти меры направлены на то, чтобы оградить наш лесной массив от тех, кто превращает его в настоящую помойку. Но как быть нам? Мы ничего плохого не делаем. У меня лес в двух минутах ходьбы от дома. Получается, прогуляться по тропе безо всякого пропуска и собрать горстку ягод — противозаконно?"Больше всего людей возмущает, что на заповедных землях ведут строительные работы владельцы участков, находящихся в границах ООПТ. На днях одна из местных жительниц опубликовала в соцсетях пост с фото и видео. На кадрах видно, что прямо на территории "Ялтинского горно-лесного", в верхней части поселка Массандра, разрыли дорогу, срубили сосны, отсыпали щебень. На земле — свежие следы от большегруза. Смотровая площадка находится на возвышенности, оттуда открывается красивый вид на побережье. "Скоро, как мне сказал прораб, здесь появится забор. Документы, по его словам, оформили еще в украинский период. А теперь якобы переоформили, — объясняет ялтинка за кадром. — Нас за корзинку грибов штрафуют, с собакой запрещают гулять — лесники их гоняют. А стройку, значит, вести можно?" И это, как утверждают горожане, не единичный пример.Социальное напряжениеВ будущем попасть на ООПТ, находящиеся в ведении "Заповедного Крыма", бесплатно не получится. Сотрудник ФГБУ Татьяна Жигалова в комментарии РИА Новости пояснила, что по закону "Об особо охраняемых природных территориях" за вход в заповедники федерального значения нужно платить. Когда именно начнут брать деньги, пока неизвестно. Тем, у кого есть постоянная регистрация в Крыму, возможно, покупать билет не придется. Все это надо согласовать с Минприроды — "проект приказа пока на рассмотрении".Эколог Андрей Артов добавляет: не во всех российских заповедниках действуют такие строгие правила, как сейчас в Крыму. Территория может быть разделена на зоны: в одной допускается присутствие человека, в другой — нет. "Локальные послабления вполне реальны. Учитывая, что есть социальное напряжение, администрация Ялты должна обратить на это внимание".По словам эколога, есть возможность выделить в городе несколько объектов ООПТ местного значения. Сделать так, чтобы за территорией сохранился особый природоохранный статус, но разрешить людям спокойно гулять, собирать дикоросы. А пока у ялтинцев один выход: за грибами — в район Симферополя, Севастополя или Бахчисарая. Местные жители надеются, что их все-таки услышат: мириться с таким положением дел они не хотят.

https://ria.ru/20201023/priroda-1581035350.html

ай-петри

севастополь

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ай-петри, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, ялта, республика крым, общество