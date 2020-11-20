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Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в школах и детских садах
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в школах и детских садах
Заболеваемость коронавирусом старшеклассников снизилась в два раза, около 2,5 тысячи групп в детских садах и младших классов находятся на карантине, сообщил мэр РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:35
2020-11-20T21:35
2020-11-20T21:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом старшеклассников снизилась в два раза, около 2,5 тысячи групп в детских садах и младших классов находятся на карантине, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1""Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в количестве выявленных коронавирусных больных почти в два раза в силу того, что мы их перевели на дистант, ситуация улучшилась", - заявил Собянин. Мэр отметил, что ситуация в младших классах достаточно сложная."На сегодняшний день около 2,5 тысячи групп в детских садах и классов находится на карантине... Это не мало, но, с другой стороны, это и не критично для всей системы. Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблема, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов", - заключил мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Заболеваемость коронавирусом старшеклассников снизилась в два раза, около 2,5 тысячи групп в детских садах и младших классов находятся на карантине, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 1"
"Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в количестве выявленных коронавирусных больных почти в два раза в силу того, что мы их перевели на дистант, ситуация улучшилась", - заявил Собянин. Мэр отметил, что ситуация в младших классах достаточно сложная.
"На сегодняшний день около 2,5 тысячи групп в детских садах и классов находится на карантине... Это не мало, но, с другой стороны, это и не критично для всей системы. Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблема, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов", - заключил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.