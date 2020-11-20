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https://ria.ru/20201120/korruptsiya-1585562590.html
СК завершил расследование дела обвиняемого в коррупции экс-главы Кирова
СК завершил расследование дела обвиняемого в коррупции экс-главы Кирова
Расследование дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-главы Кирова Владимира Быкова завершено, сообщает СК РФ. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:09
2020-11-20T17:09
следственный комитет россии (ск рф)
владимир быков
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Расследование дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-главы Кирова Владимира Быкова завершено, сообщает СК РФ.Быков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ), организации растраты денежных средств (статья 160 УК РФ) и двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).Отмечается, что уголовное дело насчитывает 70 томов. Оно направлено для изучения и решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд."В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и взыскания штрафа наложен арест на имущество обвиняемого, а также на денежные средства на банковских счетах и вкладах на общую сумму около 7 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.Ранее сообщалось, что сотрудниками УФСБ и СУСК по Кировской области установлено, что в 2007-2015 годах руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Леонид Яфаркин и бывший глава Кирова Владимир Быков приобрели право на земельный участок в Кирове, "кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона".Далее Быков помог получить ООО "КЗОРС" разрешения на строительство спортивного комплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году. Затем в 2015 году он обеспечил заключение между администрацией Кирова и заводом договора купли-продажи части участка за более чем 338 тысяч рублей. Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям за более чем 126 миллионов рублей при реальной стоимости более 165 миллионов.Также было установлено, сообщает региональный СУСК, что в 2010-2018 годах Быков, действуя в составе организованной группы, путем растраты похитил деньги МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 миллионов рублей, воспользовавшись своим служебным положением.Также, по версии следствия, в 2011 году Быков получил через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования, которым экс-глава Кирова мог способствовать в силу должностного положения.Кроме того, по версии следствия, Быков в 2014-2017 годах содействовал предпринимателю в хищении средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора. Отмечается, что за указанный период были организованы заключение договоров по поставке нефтепродуктов на общую сумму более 236 миллионов рублей. Общая разница между стоимостью нефтепродуктов, не соответствующих условиям договоров, под видом дизельного топлива и стоимостью такого же объема приобретенных нефтепродуктов составила более 22 миллионов рублей, которые были похищены предпринимателем.Также, по данным СК, в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
https://ria.ru/20201117/korruptsiya-1585005792.html
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следственный комитет россии (ск рф), владимир быков, кировская область, происшествия

СК завершил расследование дела обвиняемого в коррупции экс-главы Кирова

17:09 20.11.2020
 
© СК РФБывший глава города Киров Владимир Быков
Бывший глава города Киров Владимир Быков - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Расследование дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-главы Кирова Владимира Быкова завершено, сообщает СК РФ.
Быков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ), организации растраты денежных средств (статья 160 УК РФ) и двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).
"Следственными органами СК РФ по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что уголовное дело насчитывает 70 томов. Оно направлено для изучения и решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд.
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"В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и взыскания штрафа наложен арест на имущество обвиняемого, а также на денежные средства на банковских счетах и вкладах на общую сумму около 7 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудниками УФСБ и СУСК по Кировской области установлено, что в 2007-2015 годах руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Леонид Яфаркин и бывший глава Кирова Владимир Быков приобрели право на земельный участок в Кирове, "кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона".
Далее Быков помог получить ООО "КЗОРС" разрешения на строительство спортивного комплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году. Затем в 2015 году он обеспечил заключение между администрацией Кирова и заводом договора купли-продажи части участка за более чем 338 тысяч рублей. Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям за более чем 126 миллионов рублей при реальной стоимости более 165 миллионов.
Также было установлено, сообщает региональный СУСК, что в 2010-2018 годах Быков, действуя в составе организованной группы, путем растраты похитил деньги МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 миллионов рублей, воспользовавшись своим служебным положением.
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Также, по версии следствия, в 2011 году Быков получил через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования, которым экс-глава Кирова мог способствовать в силу должностного положения.
Кроме того, по версии следствия, Быков в 2014-2017 годах содействовал предпринимателю в хищении средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора. Отмечается, что за указанный период были организованы заключение договоров по поставке нефтепродуктов на общую сумму более 236 миллионов рублей. Общая разница между стоимостью нефтепродуктов, не соответствующих условиям договоров, под видом дизельного топлива и стоимостью такого же объема приобретенных нефтепродуктов составила более 22 миллионов рублей, которые были похищены предпринимателем.
Также, по данным СК, в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
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