https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585525342.html

"Сбер" назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом

"Сбер" назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом

Аналитический портал "СберИндекс" представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом в крупных российских городах. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:40

2020-11-20T14:40

2020-11-20T14:40

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Аналитический портал "СберИндекс" представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом в крупных российских городах.На первом месте оказались Воронеж и Пермь. В этих городах, по оценке экспертов, вероятность заболеть COVID-19 выше, чем в среднем по стране. По мнению специалистов, также "опасными" городами являются Иркутск и Новосибирск, затем следуют Красноярск, Омск, Челябинск и Саратов.Жители Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода, как отмечается в исследовании, рискуют меньше всего.Эксперты также отмечают, что вторая волна коронавируса в России, в отличие от первой, не нанесла серьезного удара по экономике страны. Несмотря на замедление динамики, по их данным, обвала и остановки всей экономики ожидать не следует.На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Главам указанных регионов рекомендовали усилить меры по борьбе с эпидемией.Всего в России с начала пандемии зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 выявили у 24 318 пациентов. Более 25 тысяч человек умерли, выздоровели около 1,5 миллиона пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585479333.html

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585446501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество, экономика