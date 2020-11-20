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https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585525342.html
"Сбер" назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом
"Сбер" назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом
Аналитический портал "СберИндекс" представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом в крупных российских городах. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:40
2020-11-20T14:40
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Аналитический портал "СберИндекс" представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом в крупных российских городах.На первом месте оказались Воронеж и Пермь. В этих городах, по оценке экспертов, вероятность заболеть COVID-19 выше, чем в среднем по стране. По мнению специалистов, также "опасными" городами являются Иркутск и Новосибирск, затем следуют Красноярск, Омск, Челябинск и Саратов.Жители Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода, как отмечается в исследовании, рискуют меньше всего.Эксперты также отмечают, что вторая волна коронавируса в России, в отличие от первой, не нанесла серьезного удара по экономике страны. Несмотря на замедление динамики, по их данным, обвала и остановки всей экономики ожидать не следует.На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Главам указанных регионов рекомендовали усилить меры по борьбе с эпидемией.Всего в России с начала пандемии зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 выявили у 24 318 пациентов. Более 25 тысяч человек умерли, выздоровели около 1,5 миллиона пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сбер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество, экономика

"Сбер" назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом

14:40 20.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Аналитический портал "СберИндекс" представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом в крупных российских городах.
На первом месте оказались Воронеж и Пермь. В этих городах, по оценке экспертов, вероятность заболеть COVID-19 выше, чем в среднем по стране. По мнению специалистов, также "опасными" городами являются Иркутск и Новосибирск, затем следуют Красноярск, Омск, Челябинск и Саратов.
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Жители Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода, как отмечается в исследовании, рискуют меньше всего.
Эксперты также отмечают, что вторая волна коронавируса в России, в отличие от первой, не нанесла серьезного удара по экономике страны. Несмотря на замедление динамики, по их данным, обвала и остановки всей экономики ожидать не следует.
На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Главам указанных регионов рекомендовали усилить меры по борьбе с эпидемией.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСберКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбществоЭкономика
 
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