https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585525342.html
"Сбер" назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом
"Сбер" назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом
Аналитический портал "СберИндекс" представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом в крупных российских городах. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:40
2020-11-20T14:40
2020-11-20T14:40
распространение нового коронавируса
сбер
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1400x0_80_0_0_0962b5d6a7a0bcde236816a9da9a817a.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Аналитический портал "СберИндекс" представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом в крупных российских городах.На первом месте оказались Воронеж и Пермь. В этих городах, по оценке экспертов, вероятность заболеть COVID-19 выше, чем в среднем по стране. По мнению специалистов, также "опасными" городами являются Иркутск и Новосибирск, затем следуют Красноярск, Омск, Челябинск и Саратов.Жители Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода, как отмечается в исследовании, рискуют меньше всего.Эксперты также отмечают, что вторая волна коронавируса в России, в отличие от первой, не нанесла серьезного удара по экономике страны. Несмотря на замедление динамики, по их данным, обвала и остановки всей экономики ожидать не следует.На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Главам указанных регионов рекомендовали усилить меры по борьбе с эпидемией.Всего в России с начала пандемии зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 выявили у 24 318 пациентов. Более 25 тысяч человек умерли, выздоровели около 1,5 миллиона пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585479333.html
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585446501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_fbf2038d0242368b4b66ee03e1c674e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество, экономика
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Аналитический портал "СберИндекс"
представил исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусом
в крупных российских городах.
На первом месте оказались Воронеж и Пермь. В этих городах, по оценке экспертов, вероятность заболеть COVID-19 выше, чем в среднем по стране. По мнению специалистов, также "опасными" городами являются Иркутск и Новосибирск, затем следуют Красноярск, Омск, Челябинск и Саратов.
Жители Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода, как отмечается в исследовании, рискуют меньше всего.
Эксперты также отмечают, что вторая волна коронавируса в России, в отличие от первой, не нанесла серьезного удара по экономике страны. Несмотря на замедление динамики, по их данным, обвала и остановки всей экономики ожидать не следует.
На днях вице-премьер Татьяна Голикова
заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Главам указанных регионов рекомендовали усилить меры по борьбе с эпидемией.
Всего в России с начала пандемии зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 выявили у 24 318 пациентов. Более 25 тысяч человек умерли, выздоровели около 1,5 миллиона пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.