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В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19
В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19
В Москве за минувшие сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 - 6902, в Санкт-Петербурге - 2394, в Подмосковье - 887, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:05
2020-11-20T11:05
2020-11-20T11:05
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здоровье - общество
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еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 - 6902, в Санкт-Петербурге - 2394, в Подмосковье - 887, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Еврейской автономной области - 28, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - три.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество