https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585474775.html

В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19

В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19

В Москве за минувшие сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 - 6902, в Санкт-Петербурге - 2394, в Подмосковье - 887, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:05

2020-11-20T11:05

2020-11-20T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 - 6902, в Санкт-Петербурге - 2394, в Подмосковье - 887, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Еврейской автономной области - 28, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - три.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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