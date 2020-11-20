https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585454710.html

Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом

Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом

Победа над пандемией коронавируса близка, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:06

2020-11-20T09:06

2020-11-20T10:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победа над пандемией коронавируса близка, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу.Собянин рассказал, что эпидемия не помешала реализации программы комплексной реконструкции московских поликлиник, которую приняли в прошлом году. Она затронула 135 зданий старой постройки, ремонт 11 уже почти завершен.По последним данным, в России выявили более двух миллионов случаев COVID-19, полтора миллиона заболевших уже поправились, 34 тысячи человек умерли. Самая сложная обстановка в столице — полмиллиона заболевших, восемь тысяч скончавшихся. В городе действует масочный и перчаточный режимы, часть сотрудников и старшеклассников перевели на удаленку, отменены некоторые мероприятия, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество