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Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом
Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом
Победа над пандемией коронавируса близка, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:06
2020-11-20T09:06
2020-11-20T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победа над пандемией коронавируса близка, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу.Собянин рассказал, что эпидемия не помешала реализации программы комплексной реконструкции московских поликлиник, которую приняли в прошлом году. Она затронула 135 зданий старой постройки, ремонт 11 уже почти завершен.По последним данным, в России выявили более двух миллионов случаев COVID-19, полтора миллиона заболевших уже поправились, 34 тысячи человек умерли. Самая сложная обстановка в столице — полмиллиона заболевших, восемь тысяч скончавшихся. В городе действует масочный и перчаточный режимы, часть сотрудников и старшеклассников перевели на удаленку, отменены некоторые мероприятия, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Победа над пандемией коронавируса близка, написал мэр Москвы Сергей Собянин
в личном блоге
в пятницу.
"И тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", — отметил он.
Собянин рассказал, что эпидемия не помешала реализации программы комплексной реконструкции московских поликлиник, которую приняли в прошлом году. Она затронула 135 зданий старой постройки, ремонт 11 уже почти завершен.
По последним данным, в России выявили более двух миллионов случаев COVID-19, полтора миллиона заболевших уже поправились, 34 тысячи человек умерли. Самая сложная обстановка в столице — полмиллиона заболевших, восемь тысяч скончавшихся.
В городе действует масочный и перчаточный режимы, часть сотрудников и старшеклассников перевели на удаленку, отменены некоторые мероприятия, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.