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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201120/kompetentsiya-1585544032.html
Архангельские депутаты предложили включить в Worldskills лесное дело
Архангельские депутаты предложили включить в Worldskills лесное дело
Депутаты Архангельского областного Собрания предложили включить компетенции в области лесного дела в перечень основных компетенций национального чемпионата... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:55
2020-11-20T15:55
архангельская область
worldskills
архангельское областное собрание депутатов
устьянский район
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноя — РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания предложили включить компетенции в области лесного дела в перечень основных компетенций национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующие обращение в министерство просвещения РФ и Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)" поддержано на заседании 58-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.Как отметила председатель Архангельского облcобрания Екатерина Прокопьева, регион первым в стране реализовал направление "Форестскиллз". Соответствующие методики были отработаны на соревнованиях профмастерства по стандартам WorldSkills по трем компетенциям управления современной лесозаготовительной техникой. Соревнования впервые прошли в 2019 году на площадке чемпионата "Лесоруб XXI века" в Устьянском районе, в них приняли участие представители Архангельской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Югры."Имеющийся в регионе опыт, в том числе проведения межрегиональных соревнований, позволит внедрить новые компетенции и повысить стандарты подготовки кадров для лесной отрасли, важной для многих регионов Северо-Запада России", – привели в пресс-службе комментарий Прокопьевой.
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worldskills, архангельское областное собрание депутатов, устьянский район

Архангельские депутаты предложили включить в Worldskills лесное дело

15:55 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкТерритория древесно-биржевого производства ОАО "Котласский ЦБК" ("Котласский целлюлозно-бумажный комбинат")
Территория древесно-биржевого производства ОАО Котласский ЦБК (Котласский целлюлозно-бумажный комбинат) - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноя — РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания предложили включить компетенции в области лесного дела в перечень основных компетенций национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующие обращение в министерство просвещения РФ и Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)" поддержано на заседании 58-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
Как отметила председатель Архангельского облcобрания Екатерина Прокопьева, регион первым в стране реализовал направление "Форестскиллз". Соответствующие методики были отработаны на соревнованиях профмастерства по стандартам WorldSkills по трем компетенциям управления современной лесозаготовительной техникой. Соревнования впервые прошли в 2019 году на площадке чемпионата "Лесоруб XXI века" в Устьянском районе, в них приняли участие представители Архангельской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Югры.
"Имеющийся в регионе опыт, в том числе проведения межрегиональных соревнований, позволит внедрить новые компетенции и повысить стандарты подготовки кадров для лесной отрасли, важной для многих регионов Северо-Запада России", – привели в пресс-службе комментарий Прокопьевой.
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Архангельская областьWorldSkillsАрхангельское областное Собрание депутатовУстьянский район
 
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