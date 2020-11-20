https://ria.ru/20201120/kollega-1585514212.html
Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой
Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой
Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина его коллегой: он не коллега, а... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:59
2020-11-20T13:59
2020-11-20T13:59
михаил мишустин
объединенный институт ядерных исследований
владимир путин
дубна
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585512609_184:520:2900:2048_1400x0_80_0_0_aeed52cb5ee595c66690a966da0c3e94.jpg
ДУБНА (Московская область), 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина его коллегой: он не коллега, а руководитель.Мишустин в пятницу запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.Премьеру также показали фото Путина, когда тот посещал институт и давал старт строительству ускорителя."Восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было", - начал свой рассказ представитель ядерного института."Не коллега, а наш руководитель", - поправил его Мишустин. Тот исправился и продолжил рассказ о том, как создавался проект.
https://ria.ru/20200907/nastavnik-1576861457.html
дубна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585512609_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_474619227376b74f2b75922ce20f932b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, объединенный институт ядерных исследований, владимир путин, дубна, общество