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Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой
Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой
Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина его коллегой: он не коллега, а... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:59
2020-11-20T13:59
михаил мишустин
объединенный институт ядерных исследований
владимир путин
дубна
общество
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ДУБНА (Московская область), 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина его коллегой: он не коллега, а руководитель.Мишустин в пятницу запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.Премьеру также показали фото Путина, когда тот посещал институт и давал старт строительству ускорителя."Восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было", - начал свой рассказ представитель ядерного института."Не коллега, а наш руководитель", - поправил его Мишустин. Тот исправился и продолжил рассказ о том, как создавался проект.
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михаил мишустин, объединенный институт ядерных исследований, владимир путин, дубна, общество

Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой

13:59 20.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ДУБНА (Московская область), 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина его коллегой: он не коллега, а руководитель.
Мишустин в пятницу запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
Премьеру также показали фото Путина, когда тот посещал институт и давал старт строительству ускорителя.
"Восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было", - начал свой рассказ представитель ядерного института.
"Не коллега, а наш руководитель", - поправил его Мишустин. Тот исправился и продолжил рассказ о том, как создавался проект.
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Михаил МишустинОбъединенный институт ядерных исследованийВладимир ПутинДубнаОбщество
 
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