https://ria.ru/20201120/kollega-1585514212.html

Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой

Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой

Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина его коллегой: он не коллега, а... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:59

2020-11-20T13:59

2020-11-20T13:59

михаил мишустин

объединенный институт ядерных исследований

владимир путин

дубна

общество

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ДУБНА (Московская область), 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина его коллегой: он не коллега, а руководитель.Мишустин в пятницу запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.Премьеру также показали фото Путина, когда тот посещал институт и давал старт строительству ускорителя."Восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было", - начал свой рассказ представитель ядерного института."Не коллега, а наш руководитель", - поправил его Мишустин. Тот исправился и продолжил рассказ о том, как создавался проект.

https://ria.ru/20200907/nastavnik-1576861457.html

дубна

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михаил мишустин, объединенный институт ядерных исследований, владимир путин, дубна, общество