Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники "Чайка" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом, сообщила журналистам специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова.
"Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники "Чайка" в виде временного запрета деятельности. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - сказала Нормова.
По её словам, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ нарушение влечет наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф