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Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
Московский Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники "Чайка" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной за сокрытие информации о пациентах с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:43
2020-11-20T17:43
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва-сити
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники "Чайка" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом, сообщила журналистам специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова.По её словам, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ нарушение влечет наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва-сити, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19

17:43 20.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники "Чайка" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом, сообщила журналистам специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова.
"Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники "Чайка" в виде временного запрета деятельности. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - сказала Нормова.
По её словам, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ нарушение влечет наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва-СитиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
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