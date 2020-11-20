https://ria.ru/20201120/klinika-1585575049.html

Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19

Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19

Московский Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники "Чайка" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной за сокрытие информации о пациентах с... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:43

2020-11-20T17:43

2020-11-20T17:43

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва-сити

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники "Чайка" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом, сообщила журналистам специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова.По её словам, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ нарушение влечет наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва-сити, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия