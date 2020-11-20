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Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

Заслуженный художник России, генеральный директор пермского Дома художника Равиль Исмагилов скончался в возрасте 80 лет в Перми, сообщается в официальной группе РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:47

2020-11-20T08:47

2020-11-20T12:22

культура

союз художников россии

пермь

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 20 ноя — РИА Новости. Заслуженный художник России, генеральный директор пермского Дома художника Равиль Исмагилов скончался в возрасте 80 лет в Перми, сообщается в официальной группе пермского отделения Союза художников России в фейсбуке.Равиль Исмагилов родился 28 октября 1940 года в Перми, творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Он является автором портретов известных пермских деятелей, пейзажей Пермского края. Больше 20 творческих лет он посвятил оформлению интерьеров общественных зданий Перми и края, в том числе ресторанов "Галактика", "Вечерняя Гайва" и "Уральские зори", участвовал в реконструкции Театра юных зрителей, арбитражного суда, соборной мечети, хореографического училища и гостиницы "Урал".

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз художников россии, пермь, пермский край, общество