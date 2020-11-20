Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201120/khudozhnik-1585453700.html
Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов
Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов
Заслуженный художник России, генеральный директор пермского Дома художника Равиль Исмагилов скончался в возрасте 80 лет в Перми, сообщается в официальной группе РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:47
2020-11-20T12:22
культура
союз художников россии
пермь
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585457604_0:0:960:540_1400x0_80_0_0_ae63e14facecae832c85c591690f26ce.jpg
ПЕРМЬ, 20 ноя — РИА Новости. Заслуженный художник России, генеральный директор пермского Дома художника Равиль Исмагилов скончался в возрасте 80 лет в Перми, сообщается в официальной группе пермского отделения Союза художников России в фейсбуке.Равиль Исмагилов родился 28 октября 1940 года в Перми, творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Он является автором портретов известных пермских деятелей, пейзажей Пермского края. Больше 20 творческих лет он посвятил оформлению интерьеров общественных зданий Перми и края, в том числе ресторанов "Галактика", "Вечерняя Гайва" и "Уральские зори", участвовал в реконструкции Театра юных зрителей, арбитражного суда, соборной мечети, хореографического училища и гостиницы "Урал".
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585457604_54:0:907:640_1400x0_80_0_0_5f76374b460537c419fc8e8bb19dfaf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
союз художников россии, пермь, пермский край, общество

Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

08:47 20.11.2020 (обновлено: 12:22 20.11.2020)
 
© Фото : Архив сайта 59.RUХудожник Равиль Исмагилов
Художник Равиль Исмагилов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Архив сайта 59.RU
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 ноя — РИА Новости. Заслуженный художник России, генеральный директор пермского Дома художника Равиль Исмагилов скончался в возрасте 80 лет в Перми, сообщается в официальной группе пермского отделения Союза художников России в фейсбуке.

"Девятнадцатого ноября в Перми еще одна невосполнимая утрата. Ушел из жизни замечательный художник — гендиректор пермского Дома художника, заслуженный художник России, председатель пермского отделения ВТОО "Союз художников России" с 2004 по 2019 год Равиль Барилович Исмагилов", — говорится в сообщении.

Равиль Исмагилов родился 28 октября 1940 года в Перми, творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Он является автором портретов известных пермских деятелей, пейзажей Пермского края. Больше 20 творческих лет он посвятил оформлению интерьеров общественных зданий Перми и края, в том числе ресторанов "Галактика", "Вечерняя Гайва" и "Уральские зори", участвовал в реконструкции Театра юных зрителей, арбитражного суда, соборной мечети, хореографического училища и гостиницы "Урал".
 
КультураСоюз художников РоссииПермьПермский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
17:18Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
17:17Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой
Лента новостейМолния