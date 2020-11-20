Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов
08:47 20.11.2020 (обновлено: 12:22 20.11.2020)
ПЕРМЬ, 20 ноя — РИА Новости. Заслуженный художник России, генеральный директор пермского Дома художника Равиль Исмагилов скончался в возрасте 80 лет в Перми, сообщается в официальной группе пермского отделения Союза художников России в фейсбуке.
"Девятнадцатого ноября в Перми еще одна невосполнимая утрата. Ушел из жизни замечательный художник — гендиректор пермского Дома художника, заслуженный художник России, председатель пермского отделения ВТОО "Союз художников России" с 2004 по 2019 год Равиль Барилович Исмагилов", — говорится в сообщении.
Равиль Исмагилов родился 28 октября 1940 года в Перми, творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Он является автором портретов известных пермских деятелей, пейзажей Пермского края. Больше 20 творческих лет он посвятил оформлению интерьеров общественных зданий Перми и края, в том числе ресторанов "Галактика", "Вечерняя Гайва" и "Уральские зори", участвовал в реконструкции Театра юных зрителей, арбитражного суда, соборной мечети, хореографического училища и гостиницы "Урал".