https://ria.ru/20201120/khaker-1585521585.html
Хакера осудили на год за атаку на сайт властей Новосибирской области
Хакера осудили на год за атаку на сайт властей Новосибирской области
Суд в Башкирии ограничил на один год свободу местному жителю, создавшему вредоносную компьютерную программу, которая атаковала сайт правительства Новосибирской... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:28
2020-11-20T14:28
2020-11-20T14:28
россия
республика башкортостан
новосибирская область
происшествия
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УФА, 20 - РИА Новости. Суд в Башкирии ограничил на один год свободу местному жителю, создавшему вредоносную компьютерную программу, которая атаковала сайт правительства Новосибирской области, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.В сообщении говорится, что Нефтекамский городской суд в Башкирии признал виновным 32-летнего местного жителя в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.Отмечается, что подсудимый вину признал, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
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