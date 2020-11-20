https://ria.ru/20201120/khaker-1585521585.html

Хакера осудили на год за атаку на сайт властей Новосибирской области

Хакера осудили на год за атаку на сайт властей Новосибирской области

Суд в Башкирии ограничил на один год свободу местному жителю, создавшему вредоносную компьютерную программу, которая атаковала сайт правительства Новосибирской... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:28

2020-11-20T14:28

2020-11-20T14:28

россия

республика башкортостан

новосибирская область

происшествия

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УФА, 20 - РИА Новости. Суд в Башкирии ограничил на один год свободу местному жителю, создавшему вредоносную компьютерную программу, которая атаковала сайт правительства Новосибирской области, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.В сообщении говорится, что Нефтекамский городской суд в Башкирии признал виновным 32-летнего местного жителя в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.Отмечается, что подсудимый вину признал, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

https://ria.ru/20201109/ios-1583747316.html

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республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, новосибирская область, происшествия