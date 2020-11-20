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Хакера осудили на год за атаку на сайт властей Новосибирской области
Хакера осудили на год за атаку на сайт властей Новосибирской области
Суд в Башкирии ограничил на один год свободу местному жителю, создавшему вредоносную компьютерную программу, которая атаковала сайт правительства Новосибирской... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:28
2020-11-20T14:28
россия
республика башкортостан
новосибирская область
происшествия
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УФА, 20 - РИА Новости. Суд в Башкирии ограничил на один год свободу местному жителю, создавшему вредоносную компьютерную программу, которая атаковала сайт правительства Новосибирской области, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.В сообщении говорится, что Нефтекамский городской суд в Башкирии признал виновным 32-летнего местного жителя в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.Отмечается, что подсудимый вину признал, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
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россия, республика башкортостан, новосибирская область, происшествия

Хакера осудили на год за атаку на сайт властей Новосибирской области

14:28 20.11.2020
 
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УФА, 20 - РИА Новости. Суд в Башкирии ограничил на один год свободу местному жителю, создавшему вредоносную компьютерную программу, которая атаковала сайт правительства Новосибирской области, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
В сообщении говорится, что Нефтекамский городской суд в Башкирии признал виновным 32-летнего местного жителя в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

"Мужчина с помощью личного компьютера установил на сервер вредоносное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации. Далее он указал в программных настройках случайно выбранный диапазон IР-адресов информационных ресурсов, в том числе IР-адрес, принадлежащий правительству Новосибирской области, и осуществил компьютерную атаку, направленную на получение неправомерного доступа к базам данных", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что подсудимый вину признал, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
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"Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей", - говорится в сообщении, с пояснением, что в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двух малолетних детей.

 
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