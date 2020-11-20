https://ria.ru/20201120/karabakh-1585616854.html

Лавров поддержал идею главы ЮНЕСКО отправить миссию в Карабах

Лавров поддержал идею главы ЮНЕСКО отправить миссию в Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле по телефону в пятницу обсудили возможности использования потенциала ЮНЕСКО для... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:03

2020-11-20T22:03

2020-11-20T22:03

ситуация в нагорном карабахе

одри азуле

нагорный карабах

сергей лавров

юнеско

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле по телефону в пятницу обсудили возможности использования потенциала ЮНЕСКО для урегулирования гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает МИД РФ."Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества России и ЮНЕСКО. Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, в частности, в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также восстановления образовательной системы в регионе. С российской стороны выражена поддержка инициативы Одре Азуле по направлению в регион предварительной миссии по изучению практических возможностей работы в упомянутых областях по согласованию с заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.Стороны также подтвердили важное значение скорейшего начала выполнения меморандума между ЮНЕСКО и Эрмитажем о взаимодействии в охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в сирийских Алеппо и Пальмире."Российский министр заострил роль ЮНЕСКО в обеспечении подлинно универсального подхода к продвижению международного сотрудничества в сферах компетенции Организации, что весьма актуально в ситуации, когда ряд государств выступают под флагом "мультилатерализма" с инициативами, не опирающимися на коллективную выработку общеприемлемых позиций, и пытаются злоупотреблять авторитетом ЮНЕСКО", - добавили в МИД.Лавров и Азуле договорились продолжать контакты.

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585399797.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одри азуле, нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, в мире