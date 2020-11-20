Лавров поддержал идею главы ЮНЕСКО отправить миссию в Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле по телефону в пятницу обсудили возможности использования потенциала ЮНЕСКО для урегулирования гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает МИД РФ.
"Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества России и ЮНЕСКО. Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, в частности, в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также восстановления образовательной системы в регионе. С российской стороны выражена поддержка инициативы Одре Азуле по направлению в регион предварительной миссии по изучению практических возможностей работы в упомянутых областях по согласованию с заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.
Стороны также подтвердили важное значение скорейшего начала выполнения меморандума между ЮНЕСКО и Эрмитажем о взаимодействии в охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в сирийских Алеппо и Пальмире.
"Российский министр заострил роль ЮНЕСКО в обеспечении подлинно универсального подхода к продвижению международного сотрудничества в сферах компетенции Организации, что весьма актуально в ситуации, когда ряд государств выступают под флагом "мультилатерализма" с инициативами, не опирающимися на коллективную выработку общеприемлемых позиций, и пытаются злоупотреблять авторитетом ЮНЕСКО", - добавили в МИД.
Лавров и Азуле договорились продолжать контакты.