Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585616854.html
Лавров поддержал идею главы ЮНЕСКО отправить миссию в Карабах
Лавров поддержал идею главы ЮНЕСКО отправить миссию в Карабах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле по телефону в пятницу обсудили возможности использования потенциала ЮНЕСКО для... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:03
2020-11-20T22:03
ситуация в нагорном карабахе
одри азуле
нагорный карабах
сергей лавров
юнеско
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585128882_0:139:3072:1867_1400x0_80_0_0_3ceeff3658eb3b7f8fefdd13a15c4987.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле по телефону в пятницу обсудили возможности использования потенциала ЮНЕСКО для урегулирования гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает МИД РФ."Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества России и ЮНЕСКО. Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, в частности, в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также восстановления образовательной системы в регионе. С российской стороны выражена поддержка инициативы Одре Азуле по направлению в регион предварительной миссии по изучению практических возможностей работы в упомянутых областях по согласованию с заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.Стороны также подтвердили важное значение скорейшего начала выполнения меморандума между ЮНЕСКО и Эрмитажем о взаимодействии в охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в сирийских Алеппо и Пальмире."Российский министр заострил роль ЮНЕСКО в обеспечении подлинно универсального подхода к продвижению международного сотрудничества в сферах компетенции Организации, что весьма актуально в ситуации, когда ряд государств выступают под флагом "мультилатерализма" с инициативами, не опирающимися на коллективную выработку общеприемлемых позиций, и пытаются злоупотреблять авторитетом ЮНЕСКО", - добавили в МИД.Лавров и Азуле договорились продолжать контакты.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585399797.html
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585128882_347:247:2748:2048_1400x0_80_0_0_08adf0693d4bd59a870e91d7445635d6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одри азуле, нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, в мире

Лавров поддержал идею главы ЮНЕСКО отправить миссию в Карабах

22:03 20.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле по телефону в пятницу обсудили возможности использования потенциала ЮНЕСКО для урегулирования гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает МИД РФ.
"Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества России и ЮНЕСКО. Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, в частности, в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также восстановления образовательной системы в регионе. С российской стороны выражена поддержка инициативы Одре Азуле по направлению в регион предварительной миссии по изучению практических возможностей работы в упомянутых областях по согласованию с заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.
Стороны также подтвердили важное значение скорейшего начала выполнения меморандума между ЮНЕСКО и Эрмитажем о взаимодействии в охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в сирийских Алеппо и Пальмире.
"Российский министр заострил роль ЮНЕСКО в обеспечении подлинно универсального подхода к продвижению международного сотрудничества в сферах компетенции Организации, что весьма актуально в ситуации, когда ряд государств выступают под флагом "мультилатерализма" с инициативами, не опирающимися на коллективную выработку общеприемлемых позиций, и пытаются злоупотреблять авторитетом ЮНЕСКО", - добавили в МИД.
Лавров и Азуле договорились продолжать контакты.
Мужчина держит на руках кота возле храма в монастыре Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 17:38Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОдри АзулеНагорный КарабахСергей ЛавровЮНЕСКОВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
07:33"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Лента новостейМолния