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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585601187.html
Путин назвал вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха актуальным
Путин назвал вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха актуальным
Президент России Владимир Путин назвал приоритетным вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха, пострадавшего от боевых действий. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:33
2020-11-20T19:33
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетным вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха, пострадавшего от боевых действий."Как уже говорил на встрече 13 ноября, сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий", - сказал Путин в пятницу на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.Он напомнил, что для решения имеющихся проблем создается межведомственный центр гуманитарного реагирования."Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585597439.html
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нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин назвал вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха актуальным

19:33 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетным вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха, пострадавшего от боевых действий.
"Как уже говорил на встрече 13 ноября, сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий", - сказал Путин в пятницу на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.
Он напомнил, что для решения имеющихся проблем создается межведомственный центр гуманитарного реагирования.
"Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения", - добавил президент РФ.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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