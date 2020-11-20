https://ria.ru/20201120/karabakh-1585601187.html

Путин назвал вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха актуальным

Путин назвал вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха актуальным

Президент России Владимир Путин назвал приоритетным вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха, пострадавшего от боевых действий. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:33

2020-11-20T19:33

2020-11-20T19:33

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетным вопрос поддержки жителей Нагорного Карабаха, пострадавшего от боевых действий."Как уже говорил на встрече 13 ноября, сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий", - сказал Путин в пятницу на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.Он напомнил, что для решения имеющихся проблем создается межведомственный центр гуманитарного реагирования."Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585597439.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, в мире