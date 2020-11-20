https://ria.ru/20201120/karabakh-1585598438.html

Путин попросил проанализировать, в чем нуждаются люди в Карабахе

Путин попросил проанализировать, в чем нуждаются люди в Карабахе

Президент России Владимир Путин попросил проанализировать ситуацию в Карабахе, чтобы понять, в чем люди нуждаются, а также попросил представителей гуманитарного РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:24

2020-11-20T19:24

2020-11-20T19:24

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил проанализировать ситуацию в Карабахе, чтобы понять, в чем люди нуждаются, а также попросил представителей гуманитарного центра способствовать всем организациям, которые хотят помочь."Мы... часто слышим слова сочувствия и готовность помочь всем людям, особенно гражданским лицам, и в первую очередь гражданским лицам, которые оказались в зоне конфликта и пострадали. Но в то же время очень часто кроме слов там затем больше ничего не происходит. Я хотел бы попросить вас все-таки как можно быстрее с этим разобраться и понять, на что действительно люди, находящиеся в зоне конфликта, пострадавшие и нуждающиеся в помощи немедленно, могут рассчитывать", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе после доклада главы МИД Сергея Лаврова.Российский лидер также обратил внимание представителей гуманитарного центра на сотрудничество с коллегами."Хотел бы нацелить на то, чтобы они самым активным образом способствовали любым силам и организациям в осуществлении помощи людям, которые находятся в зоне конфликта", - добавил он.

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, в мире