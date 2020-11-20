Путин попросил проанализировать, в чем нуждаются люди в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил проанализировать ситуацию в Карабахе, чтобы понять, в чем люди нуждаются, а также попросил представителей гуманитарного центра способствовать всем организациям, которые хотят помочь.
"Мы... часто слышим слова сочувствия и готовность помочь всем людям, особенно гражданским лицам, и в первую очередь гражданским лицам, которые оказались в зоне конфликта и пострадали. Но в то же время очень часто кроме слов там затем больше ничего не происходит. Я хотел бы попросить вас все-таки как можно быстрее с этим разобраться и понять, на что действительно люди, находящиеся в зоне конфликта, пострадавшие и нуждающиеся в помощи немедленно, могут рассчитывать", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе после доклада главы МИД Сергея Лаврова.
Российский лидер также обратил внимание представителей гуманитарного центра на сотрудничество с коллегами.
"Хотел бы нацелить на то, чтобы они самым активным образом способствовали любым силам и организациям в осуществлении помощи людям, которые находятся в зоне конфликта", - добавил он.