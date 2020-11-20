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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585598438.html
Путин попросил проанализировать, в чем нуждаются люди в Карабахе
Путин попросил проанализировать, в чем нуждаются люди в Карабахе
Президент России Владимир Путин попросил проанализировать ситуацию в Карабахе, чтобы понять, в чем люди нуждаются, а также попросил представителей гуманитарного РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:24
2020-11-20T19:24
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил проанализировать ситуацию в Карабахе, чтобы понять, в чем люди нуждаются, а также попросил представителей гуманитарного центра способствовать всем организациям, которые хотят помочь."Мы... часто слышим слова сочувствия и готовность помочь всем людям, особенно гражданским лицам, и в первую очередь гражданским лицам, которые оказались в зоне конфликта и пострадали. Но в то же время очень часто кроме слов там затем больше ничего не происходит. Я хотел бы попросить вас все-таки как можно быстрее с этим разобраться и понять, на что действительно люди, находящиеся в зоне конфликта, пострадавшие и нуждающиеся в помощи немедленно, могут рассчитывать", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе после доклада главы МИД Сергея Лаврова.Российский лидер также обратил внимание представителей гуманитарного центра на сотрудничество с коллегами."Хотел бы нацелить на то, чтобы они самым активным образом способствовали любым силам и организациям в осуществлении помощи людям, которые находятся в зоне конфликта", - добавил он.
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нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, в мире

Путин попросил проанализировать, в чем нуждаются люди в Карабахе

19:24 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил проанализировать ситуацию в Карабахе, чтобы понять, в чем люди нуждаются, а также попросил представителей гуманитарного центра способствовать всем организациям, которые хотят помочь.
"Мы... часто слышим слова сочувствия и готовность помочь всем людям, особенно гражданским лицам, и в первую очередь гражданским лицам, которые оказались в зоне конфликта и пострадали. Но в то же время очень часто кроме слов там затем больше ничего не происходит. Я хотел бы попросить вас все-таки как можно быстрее с этим разобраться и понять, на что действительно люди, находящиеся в зоне конфликта, пострадавшие и нуждающиеся в помощи немедленно, могут рассчитывать", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе после доклада главы МИД Сергея Лаврова.
Российский лидер также обратил внимание представителей гуманитарного центра на сотрудничество с коллегами.
"Хотел бы нацелить на то, чтобы они самым активным образом способствовали любым силам и организациям в осуществлении помощи людям, которые находятся в зоне конфликта", - добавил он.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
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