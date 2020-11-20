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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе
Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе
Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:52
2020-11-20T19:23
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Нагорном Карабахе как для азербайджанцев, так и для армян.Одним из докладчиков на этой встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, стал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире

Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе

18:52 20.11.2020 (обновлено: 19:23 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожилая женщина в одной из церквей Нагорного Карабаха, где местные жители прячутся от обстрелов
Пожилая женщина в одной из церквей Нагорного Карабаха, где местные жители прячутся от обстрелов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Нагорном Карабахе как для азербайджанцев, так и для армян.

"То же самое касается и объектов исторического, культурного, религиозного наследия. Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем (Алиевым - ред.), он тоже исходит из того, что азербайджанские власти возьмут все под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представителей как армянской стороны, так и, разумеется, азербайджанской", - сообщил Путин в пятницу в ходе совещания по российской миротворческой миссии в Карабахе.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Одним из докладчиков на этой встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, стал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Один из них находится в зоне вашего контроля – один из старейших христианских монастырей. Здесь тоже нужно обеспечить доступ как армян, так и азербайджанцев. И в Азербайджане тоже есть христиане, причем это тоже одна из древних христианских церквей. Надо это все иметь в виду и в контакте с обеими сторонами наладить необходимый режим работы", - обратился Путин к командующему российскими миротворцами.

 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинВ мире
 
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