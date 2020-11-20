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Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе
Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе
Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:52
2020-11-20T18:52
2020-11-20T19:23
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Нагорном Карабахе как для азербайджанцев, так и для армян.Одним из докладчиков на этой встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, стал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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РИА Новости
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нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире