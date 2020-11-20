https://ria.ru/20201120/karabakh-1585591755.html

Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе

Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе

Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:52

2020-11-20T18:52

2020-11-20T19:23

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582241295_0:303:3072:2031_1400x0_80_0_0_8b57d6553e503089b4bf947b90fb8bb6.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Нагорном Карабахе как для азербайджанцев, так и для армян.Одним из докладчиков на этой встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, стал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире