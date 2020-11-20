Гендиректор ЮНЕСКО предложила направить миссию в Карабах
16:34 20.11.2020 (обновлено: 16:41 20.11.2020)
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении в организации предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия.
"Во время этих встреч гендиректор официально предложила техническую помощь со стороны служб ЮНЕСКО, которые до сих пор не могли посетить эти территории, несмотря на попытки в прошлом. Они могли бы выполнить миссию на местности с согласия всех заинтересованных сторон, чтобы составить предварительный учет наиболее значимых культурных ценностей для эффективной защиты наследия региона", - говорится в коммюнике пресс-службы организации.
"С этой точки зрения ЮНЕСКО будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии. Инициированы консультации на высоком уровне с государствами-сопредседателями Минской группы (ОБСЕ по урегулированию в Карабахе – ред.)", - отмечается в сообщении.
Азуле вновь подтвердила свой призыв от 9 октября о защите наследия в Нагорном Карабахе и необходимости предотвратить нанесение ущерба.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "Франция готова предоставить – в рамках ЮНЕСКО, с Альянсом по защите наследия в условиях конфликтов – свою экспертизу и полную поддержку в деле защиты культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и его окрестностей".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.