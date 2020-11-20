https://ria.ru/20201120/karabakh-1585553765.html

Гендиректор ЮНЕСКО предложила направить миссию в Карабах

Гендиректор ЮНЕСКО предложила направить миссию в Карабах

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении в организации предложила направить экспертную миссию в Нагорный... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:34

2020-11-20T16:34

2020-11-20T16:41

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

юнеско

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении в организации предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия."С этой точки зрения ЮНЕСКО будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии. Инициированы консультации на высоком уровне с государствами-сопредседателями Минской группы (ОБСЕ по урегулированию в Карабахе – ред.)", - отмечается в сообщении.Азуле вновь подтвердила свой призыв от 9 октября о защите наследия в Нагорном Карабахе и необходимости предотвратить нанесение ущерба.Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "Франция готова предоставить – в рамках ЮНЕСКО, с Альянсом по защите наследия в условиях конфликтов – свою экспертизу и полную поддержку в деле защиты культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и его окрестностей".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, юнеско, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире