https://ria.ru/20201120/iriney-1585486160.html

Патриарх Сербский выступал в защиту верующих на Украине, заявили в РПЦ

Патриарх Сербский выступал в защиту верующих на Украине, заявили в РПЦ

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней выступал в защиту притесненных, в том числе на Украине, был верным другом Русской церкви, отстаивал... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:56

2020-11-20T11:56

2020-11-20T17:28

религия и мировоззрение

патриарх сербский ириней

московский патриархат

сербская православная церковь

александр вучич

новости - религия и мировоззрение

балашов

косово

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней выступал в защиту притесненных, в том числе на Украине, был верным другом Русской церкви, отстаивал единство Сербской церкви и мировой православной семьи, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что патриарх Сербский Ириней скончался от COVID-19.Балашов назвал это великой утратой не только для Сербской православной церкви, но и для всего мирового православного сообщества."Почивший патриарх был человеком мудрым и твердым, целостным и великим в своей простоте, непоколебимо хранил канонические церковные устои, отстаивал единство Сербской церкви и всемирной православной семьи, многократно выступал в защиту притесняемых, в том числе на Украине, являлся верным другом Русской православной церкви", - сказал Балашов.Также представитель Русской церкви отметил, что при патриархе Иринее "достигло завершения созидание величественного собора святого Саввы в Белграде"."Патриарх Ириней очень ждал дня его великого освящения, которое был намерен совершить совместно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но пандемия ковида привела к временной отсрочке этого большого торжества. Теперь этот храм, благоукрашенный совместными трудами сербов и русских, станет памятником почившему первосвятителю, оставившему глубокий след в сердцах миллионов верующих", - заключил собеседник агентства.Девяностолетнего патриарха Иринея госпитализировали в военную больницу Карабурма 4 ноября. У него диагностировали коронавирусную инфекцию. В конце прошлой недели стало известно, что у патриарха отмечается усиление сердечной недостаточности, но его состояние удалось стабилизировать. Накануне Сербская православная церковь сообщила, что предстоятелю стало хуже.Патриарх Ириней - в миру Мирослав Гаврилович - родился в селе Видова под городом Чачак в центральной Сербии 28 августа 1930 года. Окончил сельскую школу, затем гимназию в Чачаке и богословский факультет Белградского университета. После службы в армии стал преподавателем православной семинарии в городе Призрен в Косово и Метохии, в 1959 году принял монашеский постриг.В 1974 году его избрали викарным епископом патриарха Сербского, на следующий год — епископом Нишским. Эту кафедру он возглавлял 35 лет. В январе 2010 года, вскоре после смерти очень почитаемого в православном мире патриарха Сербского Павла, синод СПЦ избрал Иеринея патриархом.СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и не раз встречался с представителями российского руководства.

https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582231576.html

https://ria.ru/20201120/iriney-1585458978.html

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патриарх сербский ириней, московский патриархат, сербская православная церковь, александр вучич, новости - религия и мировоззрение, балашов, косово