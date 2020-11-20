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Тюменская область
https://ria.ru/20201120/informbezopasnost-1585517147.html
В Тюменской области обеспечат информбезопасность детей в интернете
В Тюменской области обеспечат информбезопасность детей в интернете
Правительство Тюменской области в 2020 году закупило около 13 тысяч лицензий на использование специального приложения для родительского контроля за... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:16
2020-11-20T14:16
тюменская область
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Правительство Тюменской области в 2020 году закупило около 13 тысяч лицензий на использование специального приложения для родительского контроля за онлайн-активностью детей, сообщает департамент информатизации региона.Родители первоклассников могут получить бесплатные лицензионные ключи на 1 год в личном кабинете АИС "Электронная школа Тюменской области". Для родителей запланировано дважды в неделю проводить вебинары по подключению и использованию программы родительского контроля.Приложение поможет родителям быть в курсе, какие сайты посещает ребенок, в какие игры он играет, какие приложения хочет скачать и где находится в данный момент времени.Проект поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор, отметивший, что одним из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика" является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве с детства. "Невозможно тотально контролировать детей, когда они в интернете, но специальные защитные решения позволят им продолжать играть и развиваться, а родителям – не беспокоиться за их безопасность", — привели в департаменте его слова.Реализацию проекта по обеспечению детской информбезопасности в интернете в регионе курируют департамент информатизации и департамент образования и науки Тюменской области.
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александр моор, тюменская область

В Тюменской области обеспечат информбезопасность детей в интернете

14:16 20.11.2020
 
© Depositphotos / ZaraMuzafarovaДети за компьютером
Дети за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / ZaraMuzafarova
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Правительство Тюменской области в 2020 году закупило около 13 тысяч лицензий на использование специального приложения для родительского контроля за онлайн-активностью детей, сообщает департамент информатизации региона.
Родители первоклассников могут получить бесплатные лицензионные ключи на 1 год в личном кабинете АИС "Электронная школа Тюменской области". Для родителей запланировано дважды в неделю проводить вебинары по подключению и использованию программы родительского контроля.
Приложение поможет родителям быть в курсе, какие сайты посещает ребенок, в какие игры он играет, какие приложения хочет скачать и где находится в данный момент времени.
Проект поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор, отметивший, что одним из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика" является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве с детства.
"Невозможно тотально контролировать детей, когда они в интернете, но специальные защитные решения позволят им продолжать играть и развиваться, а родителям – не беспокоиться за их безопасность", — привели в департаменте его слова.
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Реализацию проекта по обеспечению детской информбезопасности в интернете в регионе курируют департамент информатизации и департамент образования и науки Тюменской области.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
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