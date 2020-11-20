https://ria.ru/20201120/informbezopasnost-1585517147.html

В Тюменской области обеспечат информбезопасность детей в интернете

В Тюменской области обеспечат информбезопасность детей в интернете

Правительство Тюменской области в 2020 году закупило около 13 тысяч лицензий на использование специального приложения для родительского контроля за... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:16

2020-11-20T14:16

2020-11-20T14:16

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Правительство Тюменской области в 2020 году закупило около 13 тысяч лицензий на использование специального приложения для родительского контроля за онлайн-активностью детей, сообщает департамент информатизации региона.Родители первоклассников могут получить бесплатные лицензионные ключи на 1 год в личном кабинете АИС "Электронная школа Тюменской области". Для родителей запланировано дважды в неделю проводить вебинары по подключению и использованию программы родительского контроля.Приложение поможет родителям быть в курсе, какие сайты посещает ребенок, в какие игры он играет, какие приложения хочет скачать и где находится в данный момент времени.Проект поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор, отметивший, что одним из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика" является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве с детства. "Невозможно тотально контролировать детей, когда они в интернете, но специальные защитные решения позволят им продолжать играть и развиваться, а родителям – не беспокоиться за их безопасность", — привели в департаменте его слова.Реализацию проекта по обеспечению детской информбезопасности в интернете в регионе курируют департамент информатизации и департамент образования и науки Тюменской области.

https://ria.ru/20201117/tyumen-1584963297.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область