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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/indiya-1585451221.html
В Индии число заболевших COVID-19 превысило девять миллионов человек
В Индии число заболевших COVID-19 превысило девять миллионов человек
Индийские медики по итогам проведенных накануне тестов выявили более 45,8 тысячи случаев коронавируса, тем самым общее число случаев заражения в Индии превысило РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T07:40
2020-11-20T07:41
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Индийские медики по итогам проведенных накануне тестов выявили более 45,8 тысячи случаев коронавируса, тем самым общее число случаев заражения в Индии превысило 9 миллионов человек, сообщает минздрав.Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у более чем 11,7 миллиона человек.Согласно последним данным, более 8,4 миллиона человек в Индии выздоровели после коронавируса. По итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 44 тысяч человек, победивших болезнь.Впервые за 47 дней число людей, у которых выявили коронавирус в активной форме, превысило число выздоровевших за этот период – согласно данным медиков, всего в больницах и медицинских центрах продолжают лечение более 443 тысяч человек, за минувшие сутки эта цифра выросла на 491 случай.Число умерших превысило 132 тысяч, за сутки от болезни скончались 584 человек.Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии число заболевших COVID-19 превысило девять миллионов человек

07:40 20.11.2020 (обновлено: 07:41 20.11.2020)
 
© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Rajanish Kakade
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Индийские медики по итогам проведенных накануне тестов выявили более 45,8 тысячи случаев коронавируса, тем самым общее число случаев заражения в Индии превысило 9 миллионов человек, сообщает минздрав.
Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у более чем 11,7 миллиона человек.
Согласно последним данным, более 8,4 миллиона человек в Индии выздоровели после коронавируса. По итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 44 тысяч человек, победивших болезнь.
Впервые за 47 дней число людей, у которых выявили коронавирус в активной форме, превысило число выздоровевших за этот период – согласно данным медиков, всего в больницах и медицинских центрах продолжают лечение более 443 тысяч человек, за минувшие сутки эта цифра выросла на 491 случай.
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Число умерших превысило 132 тысяч, за сутки от болезни скончались 584 человек.
Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
 
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