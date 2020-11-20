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https://ria.ru/20201120/immunitet-1585590805.html
ВОЗ оценила выводы британских ученых о длительности иммунитета к COVID-19
ВОЗ оценила выводы британских ученых о длительности иммунитета к COVID-19
Всемирная организация здравоохранения позитивно оценивает данные исследований из Великобритании о том, что иммунитет к COVID-19 может длиться полгода, заявила... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:49
2020-11-20T18:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
в мире
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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения позитивно оценивает данные исследований из Великобритании о том, что иммунитет к COVID-19 может длиться полгода, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Это очень хорошие новости. Информация приходит от этой группы, а также от других групп, которые давно следят за пациентами. И то, что мы видим, помогает нам лучше понять реакцию тела человека на инфекции в части выработки антител. Мы почти год с пандемией, за некоторыми из ранних случаев следят уже много месяцев… Это хорошая новость, она многообещающая и подтверждает то, о чем говорят другие исследования", - сказала Ван Керкхове на брифинге.По ее словам, подобные исследования подтверждают данные о том, что переболевшие COVID-19 вырабатывают иммунитет, которые длится несколько месяцев.Она добавила, что ВОЗ также работает с 50 странами, где проводятся исследования по выявлению иммунитета к вирусу у разных групп населения.Ван Керкхове отметила, что ВОЗ хотела бы объединить данные их всех проводимых исследований, чтобы лучше понять, в каком направлении движется пандемия. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585525342.html
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коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире

ВОЗ оценила выводы британских ученых о длительности иммунитета к COVID-19

18:49 20.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения позитивно оценивает данные исследований из Великобритании о том, что иммунитет к COVID-19 может длиться полгода, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Это очень хорошие новости. Информация приходит от этой группы, а также от других групп, которые давно следят за пациентами. И то, что мы видим, помогает нам лучше понять реакцию тела человека на инфекции в части выработки антител. Мы почти год с пандемией, за некоторыми из ранних случаев следят уже много месяцев… Это хорошая новость, она многообещающая и подтверждает то, о чем говорят другие исследования", - сказала Ван Керкхове на брифинге.
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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По ее словам, подобные исследования подтверждают данные о том, что переболевшие COVID-19 вырабатывают иммунитет, которые длится несколько месяцев.
Она добавила, что ВОЗ также работает с 50 странами, где проводятся исследования по выявлению иммунитета к вирусу у разных групп населения.
Ван Керкхове отметила, что ВОЗ хотела бы объединить данные их всех проводимых исследований, чтобы лучше понять, в каком направлении движется пандемия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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