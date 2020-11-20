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Война в Сирии
https://ria.ru/20201120/idlib-1585512194.html
В ООН заявили о продолжающихся преступлениях боевиков в Идлибе
В ООН заявили о продолжающихся преступлениях боевиков в Идлибе
Боевики продолжают совершать в сирийском Идлибе военные преступления, проводят казни мирных жителей и гуманитарных работников, заявила в пятницу на брифинге... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:50
2020-11-20T13:50
война в сирии
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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Боевики продолжают совершать в сирийском Идлибе военные преступления, проводят казни мирных жителей и гуманитарных работников, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) Равина Шамдасани.По данным УВПКЧ ООН, в среду боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* подтвердили, что удерживают 28-летнюю журналистку и гуманитарного работника Нур аш-Шалло по обвинению в "моральных" и "уголовных" преступлениях. Женщина была задержана еще в сентябре, когда занималась вопросами, касающимися содержания под стражей трех ее детей. По информации УВКПЧ ООН Нур аш-Шалло может угрожать смертная казнь.По словам Шамдасани, управление также располагает информацией о том, что несколько человек уже были казнены "Хайат Тахрир аш-Шам"* за предполагаемую принадлежность к противоборствующей стороне, включая курдские вооруженные группы или сирийское правительство, или по обвинениям в богохульстве, прелюбодеянии, краже или убийстве.Представитель УВКПЧ ООН напомнила, что негосударственные субъекты, выполняющие сходные с правительством функции, обязаны соблюдать нормы в области прав человека в отношении проживающих на подконтрольной им территории людей.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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идлиб (мухафаза), сирия, оон, в мире

В ООН заявили о продолжающихся преступлениях боевиков в Идлибе

13:50 20.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Боевики продолжают совершать в сирийском Идлибе военные преступления, проводят казни мирных жителей и гуманитарных работников, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) Равина Шамдасани.

"Мы получаем тревожные сообщения о продолжающемся задержании гражданских лиц, включая гуманитарных работников, в Идлибе, на северо-западе Сирии, в районах, находящихся под контролем "Хайат Тахрир аш-Шам"* и других вооруженных группировок. Мы также получаем вызывающие глубокую тревогу сообщения о казнях после задержаний и так называемых "судебных процессов", проводимых фактическими властями", - сказала она.

По данным УВПКЧ ООН, в среду боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* подтвердили, что удерживают 28-летнюю журналистку и гуманитарного работника Нур аш-Шалло по обвинению в "моральных" и "уголовных" преступлениях. Женщина была задержана еще в сентябре, когда занималась вопросами, касающимися содержания под стражей трех ее детей. По информации УВКПЧ ООН Нур аш-Шалло может угрожать смертная казнь.
По словам Шамдасани, управление также располагает информацией о том, что несколько человек уже были казнены "Хайат Тахрир аш-Шам"* за предполагаемую принадлежность к противоборствующей стороне, включая курдские вооруженные группы или сирийское правительство, или по обвинениям в богохульстве, прелюбодеянии, краже или убийстве.
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"Международное гуманитарное право прямо запрещает вынесение приговоров и казни без предварительного судебного решения, предусматривающего все необходимые судебные гарантии. Согласно международному праву, казни, осуществляемые в нарушение этого запрета, могут быть приравнены к военным преступлениям. Вооруженные группы продолжают навязывать гражданским лицам правила и кодексы поведения, которые в корне нарушают целый ряд прав человека, защищаемых международным правом, включая право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу передвижения, выражения мнений, мирных собраний и ассоциации", - отметила Шамдасани.
Представитель УВКПЧ ООН напомнила, что негосударственные субъекты, выполняющие сходные с правительством функции, обязаны соблюдать нормы в области прав человека в отношении проживающих на подконтрольной им территории людей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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