https://ria.ru/20201120/idlib-1585512194.html

В ООН заявили о продолжающихся преступлениях боевиков в Идлибе

В ООН заявили о продолжающихся преступлениях боевиков в Идлибе

Боевики продолжают совершать в сирийском Идлибе военные преступления, проводят казни мирных жителей и гуманитарных работников, заявила в пятницу на брифинге... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:50

2020-11-20T13:50

2020-11-20T13:50

война в сирии

идлиб (мухафаза)

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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Боевики продолжают совершать в сирийском Идлибе военные преступления, проводят казни мирных жителей и гуманитарных работников, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) Равина Шамдасани.По данным УВПКЧ ООН, в среду боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* подтвердили, что удерживают 28-летнюю журналистку и гуманитарного работника Нур аш-Шалло по обвинению в "моральных" и "уголовных" преступлениях. Женщина была задержана еще в сентябре, когда занималась вопросами, касающимися содержания под стражей трех ее детей. По информации УВКПЧ ООН Нур аш-Шалло может угрожать смертная казнь.По словам Шамдасани, управление также располагает информацией о том, что несколько человек уже были казнены "Хайат Тахрир аш-Шам"* за предполагаемую принадлежность к противоборствующей стороне, включая курдские вооруженные группы или сирийское правительство, или по обвинениям в богохульстве, прелюбодеянии, краже или убийстве.Представитель УВКПЧ ООН напомнила, что негосударственные субъекты, выполняющие сходные с правительством функции, обязаны соблюдать нормы в области прав человека в отношении проживающих на подконтрольной им территории людей.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201028/erdogan-1581919748.html

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идлиб (мухафаза), сирия, оон, в мире