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https://ria.ru/20201120/huawei-1585484307.html
Представлен первый настольный компьютер от Huawei на ARM-процессоре
Представлен первый настольный компьютер от Huawei на ARM-процессоре
Huawei готовит к запуску свой первый настольный компьютер, который работает на процессоре собственной разработки. О новом для китайской корпорации устройстве... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:49
2020-11-20T11:56
риа наука
компьютерные технологии
huawei technologies
apple
технологии
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Huawei готовит к запуску свой первый настольный компьютер, который работает на процессоре собственной разработки. О новом для китайской корпорации устройстве сообщает GSMArena.Персональный компьютер под названием MateStation B515 оснащен процессором Kunpeng 920, который был разработан HiSilicon и производится TSMC по 7-нм техпроцессу. Чип выполнен на архитектуре ARM, может оснащать 4 или 8 ядрами с максимальной тактовой частотой 2,6 гигагерца.В отличие от Apple, в Huawei оснастили ARM-компьютер стандартными компонентами. Пользователь сможет самостоятельно нарастить оперативную и постоянную память. Компьютер будет поставляться с 23,8-дюймовым монитором. Первые партии MateStation B515 будут проданы государственным учреждениям Китая и корпоративным заказчикам. Пока неизвестно, когда и по какой цене компьютер доберется до рынка.
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компьютерные технологии, huawei technologies, apple, технологии

Представлен первый настольный компьютер от Huawei на ARM-процессоре

11:49 20.11.2020 (обновлено: 11:56 20.11.2020)
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Huawei в магазине в Пекине
Логотип компании Huawei в магазине в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Huawei готовит к запуску свой первый настольный компьютер, который работает на процессоре собственной разработки. О новом для китайской корпорации устройстве сообщает GSMArena.
Персональный компьютер под названием MateStation B515 оснащен процессором Kunpeng 920, который был разработан HiSilicon и производится TSMC по 7-нм техпроцессу. Чип выполнен на архитектуре ARM, может оснащать 4 или 8 ядрами с максимальной тактовой частотой 2,6 гигагерца.
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В отличие от Apple, в Huawei оснастили ARM-компьютер стандартными компонентами. Пользователь сможет самостоятельно нарастить оперативную и постоянную память.
Компьютер будет поставляться с 23,8-дюймовым монитором. Первые партии MateStation B515 будут проданы государственным учреждениям Китая и корпоративным заказчикам. Пока неизвестно, когда и по какой цене компьютер доберется до рынка.
 
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