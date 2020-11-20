https://ria.ru/20201120/huawei-1585484307.html

Представлен первый настольный компьютер от Huawei на ARM-процессоре

Представлен первый настольный компьютер от Huawei на ARM-процессоре

Huawei готовит к запуску свой первый настольный компьютер, который работает на процессоре собственной разработки. О новом для китайской корпорации устройстве... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:49

2020-11-20T11:49

2020-11-20T11:56

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Huawei готовит к запуску свой первый настольный компьютер, который работает на процессоре собственной разработки. О новом для китайской корпорации устройстве сообщает GSMArena.Персональный компьютер под названием MateStation B515 оснащен процессором Kunpeng 920, который был разработан HiSilicon и производится TSMC по 7-нм техпроцессу. Чип выполнен на архитектуре ARM, может оснащать 4 или 8 ядрами с максимальной тактовой частотой 2,6 гигагерца.В отличие от Apple, в Huawei оснастили ARM-компьютер стандартными компонентами. Пользователь сможет самостоятельно нарастить оперативную и постоянную память. Компьютер будет поставляться с 23,8-дюймовым монитором. Первые партии MateStation B515 будут проданы государственным учреждениям Китая и корпоративным заказчикам. Пока неизвестно, когда и по какой цене компьютер доберется до рынка.

https://ria.ru/20201117/huawei-1584928039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, huawei technologies, apple, технологии