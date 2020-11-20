https://ria.ru/20201120/holly-1585389900.html
Продюсеры выбрали рэпера на роль Чака Берри в байопике о Бадди Холли
Продюсеры выбрали рэпера на роль Чака Берри в байопике о Бадди Холли
Американский рэпер Nelly сыграет Чака Берри в биографическом фильме о музыканте Бадди Холли, погибшем в авиакатастрофе в возрасте 22 лет, сообщает Variety. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T01:42
2020-11-20T01:42
2020-11-20T01:42
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Американский рэпер Nelly сыграет Чака Берри в биографическом фильме о музыканте Бадди Холли, погибшем в авиакатастрофе в возрасте 22 лет, сообщает Variety.Картина будет называться "Clear Lake" (город в Айове, около которого трагически погиб Холли 3 февраля 1959 года). В ней пойдет речь о том, как в 1950-х годах в США зарождался рок-н-ролл и как он повлиял на борьбу за гражданские права в Америке. Помимо Nelly, в фильме также примут участие сын Тома Хэнкса Колин (он сыграет продюсера Холли) и Дайан Герреро (сыграет его жену). Роль самого Бадди Холли исполнит Руаири О'Коннор ("Испанская принцесса", "Утреннее шоу").Режиссер ленты Брюс Бересфорд ("Шофер Мисс Дейзи"). О дате премьеры пока ничего не известно.
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бадди холли, музыка, кино и сериалы, новости культуры, чак берри, айова, сша
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости
. Американский рэпер Nelly сыграет Чака Берри в биографическом фильме о музыканте Бадди Холли, погибшем в авиакатастрофе в возрасте 22 лет, сообщает
Variety.
Картина будет называться "Clear Lake" (город в Айове, около которого трагически погиб Холли 3 февраля 1959 года). В ней пойдет речь о том, как в 1950-х годах в США зарождался рок-н-ролл и как он повлиял на борьбу за гражданские права в Америке.
Помимо Nelly, в фильме также примут участие сын Тома Хэнкса Колин (он сыграет продюсера Холли) и Дайан Герреро (сыграет его жену). Роль самого Бадди Холли исполнит Руаири О'Коннор ("Испанская принцесса", "Утреннее шоу").
Режиссер ленты Брюс Бересфорд ("Шофер Мисс Дейзи").
О дате премьеры пока ничего не известно.