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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/gruppirovka-1585575986.html
МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:46
2020-11-20T17:46
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.
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нагорный карабах
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Российские миротворцы в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
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видео, россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
СТЕПАНАКЕРТ, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.
2020-11-20T17:46
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МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе

17:46 20.11.2020
 
© Фото : МЧС РоссииАвтомобили МЧС России с гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : МЧС России
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СТЕПАНАКЕРТ, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

"Будет происходить наращивание группировки (МЧС РФ в Нагорном Карабахе - ред.). Психологов планируется направить, психологи будут работать", - сказал он.

 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
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