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МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:46
2020-11-20T17:46
2020-11-20T17:46
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.
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Российские миротворцы в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы в Карабахе
2020-11-20T17:46
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