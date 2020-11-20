https://ria.ru/20201120/gruppirovka-1585575986.html

МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе

МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе

МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:46

2020-11-20T17:46

2020-11-20T17:46

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

россия

нагорный карабах

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Российские миротворцы в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Российские миротворцы в Карабахе 2020-11-20T17:46 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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