https://ria.ru/20201120/gospitalizatsiya-1585477335.html
В Москве госпитализировали 1489 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 1489 пациентов с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве госпитализированы 1489 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 423 человека, сообщил в пятницу столичный оперативный штаб РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:15
2020-11-20T11:15
2020-11-20T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584478291_0:0:3204:1803_1400x0_80_0_0_89ac6445815202613cdfb361a9f422b3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1489 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 423 человека, сообщил в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1489 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 423 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13,6% среди заболевших - дети, 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 8,9% - от 66 до 79 лет. Также 3,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585474775.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584478291_473:0:3204:2048_1400x0_80_0_0_e8a92bfca962e62adc76831733cd001f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество