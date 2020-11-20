https://ria.ru/20201120/gospitalizatsiya-1585477335.html

В Москве госпитализировали 1489 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 1489 пациентов с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве госпитализированы 1489 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 423 человека, сообщил в пятницу столичный оперативный штаб РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:15

2020-11-20T11:15

2020-11-20T11:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1489 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 423 человека, сообщил в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1489 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 423 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13,6% среди заболевших - дети, 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 8,9% - от 66 до 79 лет. Также 3,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585474775.html

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