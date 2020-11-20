Генсек ООН предупредил о "худшем за десятилетия" голоде в Йемене
22:50 20.11.2020 (обновлено: 23:50 20.11.2020)
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
ООН, 20 ноя – РИА Новости. Йемен находится на грани голода, масштабы которого мир не видел десятилетиями, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.
"Йемен сейчас находится в непосредственной опасности худшего голода, который мир видел за десятилетия. Если не предпринять немедленных действий могут погибнуть миллионы", - сказано в заявлении.
По словам генсека, ситуация складывается таким образом, так как резкое сокращение финансирования операции по оказанию чрезвычайной помощи Йемену в этом году совпало с неспособностью обеспечить внешнюю поддержку экономике страны. Кроме того, причиной возможного голода стал продолжающийся вооруженный конфликт. Эти проблемы усугубляются нашествием саранчи и наводнениями.
"Я призываю всех, у кого есть влияние, безотлагательно действовать по этим вопросам, чтобы предотвратить катастрофу, и я также прошу всех избегать любых действий, которые могут ухудшить и без того ужасную ситуацию", - указал Гутерреш.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.