https://ria.ru/20201120/golod-1585620689.html

Генсек ООН предупредил о "худшем за десятилетия" голоде в Йемене

Генсек ООН предупредил о "худшем за десятилетия" голоде в Йемене

Йемен находится на грани голода, масштабы которого мир не видел десятилетиями, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша. РИА Новости, 20.11.2020

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антониу гутерреш

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ООН, 20 ноя – РИА Новости. Йемен находится на грани голода, масштабы которого мир не видел десятилетиями, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.По словам генсека, ситуация складывается таким образом, так как резкое сокращение финансирования операции по оказанию чрезвычайной помощи Йемену в этом году совпало с неспособностью обеспечить внешнюю поддержку экономике страны. Кроме того, причиной возможного голода стал продолжающийся вооруженный конфликт. Эти проблемы усугубляются нашествием саранчи и наводнениями.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.

https://ria.ru/20200729/1575077241.html

https://ria.ru/20200514/1571408409.html

саудовская аравия

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антониу гутерреш, саудовская аравия, йемен, оаэ, оон, в мире