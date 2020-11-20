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Генсек ООН предупредил о "худшем за десятилетия" голоде в Йемене
Генсек ООН предупредил о "худшем за десятилетия" голоде в Йемене
Йемен находится на грани голода, масштабы которого мир не видел десятилетиями, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:50
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антониу гутерреш
саудовская аравия
йемен
оаэ
оон
в мире
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ООН, 20 ноя – РИА Новости. Йемен находится на грани голода, масштабы которого мир не видел десятилетиями, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.По словам генсека, ситуация складывается таким образом, так как резкое сокращение финансирования операции по оказанию чрезвычайной помощи Йемену в этом году совпало с неспособностью обеспечить внешнюю поддержку экономике страны. Кроме того, причиной возможного голода стал продолжающийся вооруженный конфликт. Эти проблемы усугубляются нашествием саранчи и наводнениями.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
https://ria.ru/20200729/1575077241.html
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антониу гутерреш, саудовская аравия, йемен, оаэ, оон, в мире

Генсек ООН предупредил о "худшем за десятилетия" голоде в Йемене

22:50 20.11.2020 (обновлено: 23:50 20.11.2020)
 
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Hani Mohammed
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ООН, 20 ноя – РИА Новости. Йемен находится на грани голода, масштабы которого мир не видел десятилетиями, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.

"Йемен сейчас находится в непосредственной опасности худшего голода, который мир видел за десятилетия. Если не предпринять немедленных действий могут погибнуть миллионы", - сказано в заявлении.

Йемен - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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Сепаратисты юга Йемена объявили об отказе от самоуправления
По словам генсека, ситуация складывается таким образом, так как резкое сокращение финансирования операции по оказанию чрезвычайной помощи Йемену в этом году совпало с неспособностью обеспечить внешнюю поддержку экономике страны. Кроме того, причиной возможного голода стал продолжающийся вооруженный конфликт. Эти проблемы усугубляются нашествием саранчи и наводнениями.

"Я призываю всех, у кого есть влияние, безотлагательно действовать по этим вопросам, чтобы предотвратить катастрофу, и я также прошу всех избегать любых действий, которые могут ухудшить и без того ужасную ситуацию", - указал Гутерреш.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Йемен - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
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Власти Йемена призвали сепаратистов юга вернуться к мирному соглашению
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
 
Антониу ГутеррешСаудовская АравияЙеменОАЭООНВ мире
 
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