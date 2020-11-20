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Билл Гейтс ждет плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода
Билл Гейтс ждет плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода
Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс в шоу "The Daily Show" предупредил, что из-за коронавируса зима будет очень сложной. Его цитирует издание The Daily... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:07
2020-11-20T15:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
microsoft corporation
билл гейтс
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс в шоу "The Daily Show" предупредил, что из-за коронавируса зима будет очень сложной. Его цитирует издание The Daily Beast.По словам Гейтса, зимой люди больше проводят времени в помещениях, поэтому вирус размножается активнее.Кроме того, он отметил, что уже накопилась определенная усталость общества от выполнения правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19."Некоторые вещи, которые люди должны делать, например держаться подальше от друзей, даются им труднее", — пояснил Гейтс.В течение следующих шести-восьми месяцев новости, как считает миллиардер, будут в основном плохими.Ранее Билл Гейтс заявил, что вакцина от COVID-19 может появиться уже в начале следующего года, однако он выразил сомнение, что все вакцины, которые проходят в США третью фазу испытаний, окажутся эффективными.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире

Билл Гейтс ждет плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода

15:07 20.11.2020 (обновлено: 15:40 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс в шоу "The Daily Show" предупредил, что из-за коронавируса зима будет очень сложной. Его цитирует издание The Daily Beast.
По словам Гейтса, зимой люди больше проводят времени в помещениях, поэтому вирус размножается активнее.
Кроме того, он отметил, что уже накопилась определенная усталость общества от выполнения правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19.
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"Некоторые вещи, которые люди должны делать, например держаться подальше от друзей, даются им труднее", — пояснил Гейтс.
В течение следующих шести-восьми месяцев новости, как считает миллиардер, будут в основном плохими.

"После этого объем вакцины увеличится и в конце тоннеля появится свет", — заключил он.

Ранее Билл Гейтс заявил, что вакцина от COVID-19 может появиться уже в начале следующего года, однако он выразил сомнение, что все вакцины, которые проходят в США третью фазу испытаний, окажутся эффективными.
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