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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201120/genotsid-1585550103.html
Мединский объяснил, зачем нужно признать деяния нацистов в СССР геноцидом
Мединский объяснил, зачем нужно признать деяния нацистов в СССР геноцидом
Признание геноцидом преступлений нацистов против мирных жителей СССР, возможно, поможет прекратить обвинения Запада в адрес Советского Союза в развязывании... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:15
2020-11-20T16:50
75 лет великой победы
нюрнбергский процесс
владимир мединский
ссср
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Признание геноцидом преступлений нацистов против мирных жителей СССР, возможно, поможет прекратить обвинения Запада в адрес Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.Такое мнение выразил в пятницу помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.В октябре нынешнего года было вынесено первое в России судебное решение, определившее геноцидом факты расправ, которые творили нацисты над мирными советскими жителями в военные годы. Речь идет о событиях 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка Новгородской области, где было убито более 2,5 тысяч человек.Трагедия признана военным преступлением и преступлением против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 1946 года.Между тем в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой ответственность за Вторую мировую войну напрямую возлагалась на СССР и нацистскую Германию.Президент России Владимир Путин в нынешнем году написал статью о Второй мировой войне. В ней глава государства назвал ту резолюцию Европарламента "лживой декларацией", а тех, кто за нее голосовал, - "поднимающими руку" на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы, указывал Путин.Позиция России остается неизменной - преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности, отмечал президент. В своей статье Путин заявил о недопустимости ставить знак равенства между освободителями и оккупантами.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
https://ria.ru/20201120/sud-izmenivshiy-mir-75-let-nyurnbergskomu-protsessu--1585490480.html
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нюрнбергский процесс, владимир мединский, ссср, общество

Мединский объяснил, зачем нужно признать деяния нацистов в СССР геноцидом

16:15 20.11.2020 (обновлено: 16:50 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Признание геноцидом преступлений нацистов против мирных жителей СССР, возможно, поможет прекратить обвинения Запада в адрес Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.
Такое мнение выразил в пятницу помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Пора поставить вопрос о признании политики нацистов на оккупированной территории Советского Союза сознательным геноцидом народов СССР. Возможно, это позволит прекратить все эти бесконечные попытки обвинения нашей страны в развязывании Второй мировой войны", - сказал Мединский в пятницу на пленарном заседании форума "Уроки Нюрнберга", проходящего в московском Музее Победы.
В октябре нынешнего года было вынесено первое в России судебное решение, определившее геноцидом факты расправ, которые творили нацисты над мирными советскими жителями в военные годы. Речь идет о событиях 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка Новгородской области, где было убито более 2,5 тысяч человек.
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:13
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
Трагедия признана военным преступлением и преступлением против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 1946 года.
Между тем в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой ответственность за Вторую мировую войну напрямую возлагалась на СССР и нацистскую Германию.
Президент России Владимир Путин в нынешнем году написал статью о Второй мировой войне. В ней глава государства назвал ту резолюцию Европарламента "лживой декларацией", а тех, кто за нее голосовал, - "поднимающими руку" на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы, указывал Путин.
Позиция России остается неизменной - преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности, отмечал президент. В своей статье Путин заявил о недопустимости ставить знак равенства между освободителями и оккупантами.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
00:41
Нюрнбергский процесс (1945)
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
 
75 лет Великой ПобедыНюрнбергский процессВладимир МединскийСССРОбщество
 
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