https://ria.ru/20201120/gavayi-1585387942.html
На Гавайях туристам предлагают ночь в отеле в обмен на работу волонтерами
На Гавайях туристам предлагают ночь в отеле в обмен на работу волонтерами
На Гавайских островах путешественникам предлагают поработать волонтерами в обмен на бесплатную ночь в отеле, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:39
2020-11-20T11:39
2020-11-20T11:39
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На Гавайских островах путешественникам предлагают поработать волонтерами в обмен на бесплатную ночь в отеле, сообщает Travel and Leisure.Инициатива под названием "Забота о Гавайях" позволяет гостям принять участие в акциях, которые могут принести пользу природе или местным жителям. Отдыхающие могут заняться посадкой деревьев, работами по сохранению океанских рифов, изготовлением одеял для пожилых людей или провести уборку на пляже. "Наша цель — привлечь внимание посетителей к проблемам островов и сделать так, чтобы они покинули Гавайи, став лучше, чем были до этого", — сказал президент туристической службы штата Джон Монахан. Считается, что, сделав что-то для курорта, посетители почувствуют более глубокую связь с этим местом, а свой отпуск — не просто поездкой на райские острова, но и важным событием.Туристы, прибывшие на Гавайи, должны либо отправиться на карантин, либо предоставить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, который должен быть сдан в сертифицированной лаборатории за 72 часа до вылета. По прибытии в аэропорт назначения пассажиры обязаны пройти еще один тест.
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РИА Новости
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи, сша
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
На Гавайских островах путешественникам предлагают поработать волонтерами в обмен на бесплатную ночь в отеле, сообщает
Travel and Leisure.
Инициатива под названием "Забота о Гавайях" позволяет гостям принять участие в акциях, которые могут принести пользу природе или местным жителям. Отдыхающие могут заняться посадкой деревьев, работами по сохранению океанских рифов, изготовлением одеял для пожилых людей или провести уборку на пляже.
"Наша цель — привлечь внимание посетителей к проблемам островов и сделать так, чтобы они покинули Гавайи, став лучше, чем были до этого", — сказал президент туристической службы штата Джон Монахан. Считается, что, сделав что-то для курорта, посетители почувствуют более глубокую связь с этим местом, а свой отпуск — не просто поездкой на райские острова, но и важным событием.
Туристы, прибывшие на Гавайи, должны либо отправиться на карантин, либо предоставить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, который должен быть сдан в сертифицированной лаборатории за 72 часа до вылета. По прибытии в аэропорт назначения пассажиры обязаны пройти еще один тест.