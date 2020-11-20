https://ria.ru/20201120/fond-1585554934.html
Южная Корея создаст фонд для работы с Россией в области энергетики
Южная Корея создаст фонд для работы с Россией в области энергетики
Южная Корея создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:39
2020-11-20T16:39
2020-11-20T16:39
россия
николай корчунов
арктический совет
южная корея
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Южная Корея создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
https://ria.ru/20200928/vaktsiny-1577894898.html
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