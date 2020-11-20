https://ria.ru/20201120/fond-1585554934.html

Южная Корея создаст фонд для работы с Россией в области энергетики

Южная Корея создаст фонд для работы с Россией в области энергетики

Южная Корея создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:39

2020-11-20T16:39

2020-11-20T16:39

россия

николай корчунов

арктический совет

южная корея

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Южная Корея создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

https://ria.ru/20200928/vaktsiny-1577894898.html

россия

южная корея

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россия, николай корчунов, арктический совет, южная корея, в мире