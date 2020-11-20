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Фондовый рынок США на грани обвала
Фондовый рынок США на грани обвала
США рискуют столкнуться с волной дефолтов и масштабным падением цен на активы. Чтобы справиться с сокращением доходов из-за пандемии, бизнес влез в огромные... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:00
2020-11-20T08:07
коронавирус covid-19
nasdaq
s&p 500
джим роджерс
astrazeneca
федеральная резервная система сша
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экономика
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. США рискуют столкнуться с волной дефолтов и масштабным падением цен на активы. Чтобы справиться с сокращением доходов из-за пандемии, бизнес влез в огромные долги. Отношение финансовых обязательств публичных компаний к активам — на двадцатилетнем максимуме. А котировки на биржах растут. Чем это грозит экономике страны и мира — в материале РИА Новости.Надежды на лучшееВ последние полгода американские компании быстро дорожали — благодаря активности инвесторов и правительственным мерам поддержки экономики в рамках борьбы с последствиями пандемии. Перед президентскими выборами фондовый рынок просел — из-за политической неопределенности. Однако после известия об успешных испытаниях вакцины Pfizer биржевые индексы резко рванули вверх.Инвесторов захлестнул оптимизм — худшее позади, и акции многих компаний сильно прибавили в цене. Однако, предупреждает американский Федрезерв, рынок может обвалиться в любой момент. Регулятор подчеркивает, что ухудшения ситуации удалось избежать из-за финансирования ФРС (печатный станок накачал рынки ликвидностью) и "других действий, предпринятых для поддержания экономики".Если пандемия продлится дольше, чем ожидается, особенно в случае задержки производства или распространения вакцины, крупные неприятности гарантированы. Самый большой риск — введение повторного локдауна с закрытием бизнеса и массовыми сокращениями рабочих мест.Обросли долгамиБольшие опасения у регулятора вызывают огромные корпоративные долги. Нарастить заимствования компаниям пришлось, чтобы выжить в длительный период падения доходов и резкого снижения экономической активности. Сейчас в США отношение долга публичных компаний к их активам — на максимуме за 20 лет.В частности, страховой сектор закредитован до уровня, невиданного со времен финансового кризиса 2008 года. Особенно пострадал рынок коммерческой недвижимости, очень чувствительный к коронавирусным ограничениям. Все надежды — на то, что поможет массовая вакцинация.По данным ФРС, долговые обязательства инвестиционного уровня, относящиеся к нижнему пределу диапазона, "почти рекордные" — 2,25 триллиона долларов, или 35% общей суммы корпоративных облигаций. В такой ситуации, подчеркивают в Федрезерве, риски обвала фондового рынка крайне велики.Риски повышения ставокКроме того, ЦБ заявил, что сильный шок может вызвать сохраняющаяся торговая напряженность между США и Китаем, геополитическая неопределенность в сочетании с неоправданно высокими ценами на активы."Это ослабит аппетит инвесторов к рискам в целом", — подчеркивают авторы отчета. В итоге падение фондовых индексов может быть очень резким.Угрозы создает и перспектива повышения ключевых ставок. После завершения цикла смягчения монетарной политики рынки и производство, привыкшие к дешевым деньгам, столкнутся с серьезными проблемами.Внимание на вакциныВ марте на американских рынках случился крупнейший обвал с 1987 года. Индексы Dow Jones, S&amp;P 500 и NASDAQ обрушились почти на десять процентов — самое большое снижение за 33 года.Основатель хедж-фонда Pershing Squar миллиардер Билл Экман уверен: несмотря на шумиху вокруг вакцин, все повторится, правительствам придется опять пойти на карантины и локдауны. Обанкротится много компаний. Cамыми непростыми станут ближайшие месяцы. Скорый биржевой крах предрекал и бывший соратник Джорджа Сороса, инвестор-мультимиллионер Джим Роджерс. По его мнению, чрезмерные антивирусные меры ухудшили и без того тяжелую ситуацию. В результате накопились беспрецедентные долги, требующие все большей поддержки центробанков.Одним из ключевых триггеров биржевого краха может стать как раз ситуация с вакцинами — если они не оправдают надежд. Сомнения в их безопасности и эффективности уже возникли: один из добровольцев, испытывавших на себе препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, скончался.
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коронавирус covid-19, nasdaq, s&p 500, джим роджерс, astrazeneca , федеральная резервная система сша, джордж сорос, сша, экономика

Фондовый рынок США на грани обвала

08:00 20.11.2020 (обновлено: 08:07 20.11.2020)
 
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Richard Drew
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. США рискуют столкнуться с волной дефолтов и масштабным падением цен на активы. Чтобы справиться с сокращением доходов из-за пандемии, бизнес влез в огромные долги. Отношение финансовых обязательств публичных компаний к активам — на двадцатилетнем максимуме. А котировки на биржах растут. Чем это грозит экономике страны и мира — в материале РИА Новости.

Надежды на лучшее

В последние полгода американские компании быстро дорожали — благодаря активности инвесторов и правительственным мерам поддержки экономики в рамках борьбы с последствиями пандемии. Перед президентскими выборами фондовый рынок просел — из-за политической неопределенности. Однако после известия об успешных испытаниях вакцины Pfizer биржевые индексы резко рванули вверх.
Инвесторов захлестнул оптимизм — худшее позади, и акции многих компаний сильно прибавили в цене. Однако, предупреждает американский Федрезерв, рынок может обвалиться в любой момент. Регулятор подчеркивает, что ухудшения ситуации удалось избежать из-за финансирования ФРС (печатный станок накачал рынки ликвидностью) и "других действий, предпринятых для поддержания экономики".
Если пандемия продлится дольше, чем ожидается, особенно в случае задержки производства или распространения вакцины, крупные неприятности гарантированы. Самый большой риск — введение повторного локдауна с закрытием бизнеса и массовыми сокращениями рабочих мест.
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Джина Мун
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Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Обросли долгами

Большие опасения у регулятора вызывают огромные корпоративные долги. Нарастить заимствования компаниям пришлось, чтобы выжить в длительный период падения доходов и резкого снижения экономической активности. Сейчас в США отношение долга публичных компаний к их активам — на максимуме за 20 лет.
В частности, страховой сектор закредитован до уровня, невиданного со времен финансового кризиса 2008 года. Особенно пострадал рынок коммерческой недвижимости, очень чувствительный к коронавирусным ограничениям. Все надежды — на то, что поможет массовая вакцинация.

"В противном случае зарождающееся восстановление сорвется, и это создаст нагрузку на финансовые рынки, — говорится в ноябрьском отчете Федрезева. — А сочетание большого объема заемных средств в нефинансовом бизнес-секторе с продолжительно низкой рентабельностью чревато волной дефолтов и падением цен на активы".

По данным ФРС, долговые обязательства инвестиционного уровня, относящиеся к нижнему пределу диапазона, "почти рекордные" — 2,25 триллиона долларов, или 35% общей суммы корпоративных облигаций. В такой ситуации, подчеркивают в Федрезерве, риски обвала фондового рынка крайне велики.
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Риски повышения ставок

Кроме того, ЦБ заявил, что сильный шок может вызвать сохраняющаяся торговая напряженность между США и Китаем, геополитическая неопределенность в сочетании с неоправданно высокими ценами на активы.
"Это ослабит аппетит инвесторов к рискам в целом", — подчеркивают авторы отчета. В итоге падение фондовых индексов может быть очень резким.
Угрозы создает и перспектива повышения ключевых ставок. После завершения цикла смягчения монетарной политики рынки и производство, привыкшие к дешевым деньгам, столкнутся с серьезными проблемами.

Внимание на вакцины

В марте на американских рынках случился крупнейший обвал с 1987 года. Индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на десять процентов — самое большое снижение за 33 года.
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационная панель биржи NASDAQ на первых этажах небоскреба Конде-Наст-билдинг на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Информационная панель биржи NASDAQ на первых этажах небоскрёба Конде-Наст-билдинг на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Джина Мун
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Информационная панель биржи NASDAQ на первых этажах небоскреба Конде-Наст-билдинг на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Основатель хедж-фонда Pershing Squar миллиардер Билл Экман уверен: несмотря на шумиху вокруг вакцин, все повторится, правительствам придется опять пойти на карантины и локдауны. Обанкротится много компаний. Cамыми непростыми станут ближайшие месяцы.
Скорый биржевой крах предрекал и бывший соратник Джорджа Сороса, инвестор-мультимиллионер Джим Роджерс. По его мнению, чрезмерные антивирусные меры ухудшили и без того тяжелую ситуацию. В результате накопились беспрецедентные долги, требующие все большей поддержки центробанков.

Есть только два реальных сценария: массовые дефолты и (или) масштабная девальвация валют стран-должников. В США грядущий обвал рынка акций будет тяжелейшим со времен Великой депрессии, считает Роджерс.

Одним из ключевых триггеров биржевого краха может стать как раз ситуация с вакцинами — если они не оправдают надежд. Сомнения в их безопасности и эффективности уже возникли: один из добровольцев, испытывавших на себе препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, скончался.
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