https://ria.ru/20201120/facebook-1585443113.html

Facebook в 2020 году не удовлетворял запросов РФ о данных пользователей

Facebook в 2020 году не удовлетворял запросов РФ о данных пользователей

Социальная сеть Facebook в первом полугодии 2020 года не удовлетворила ни одного из запросов российских властей относительно данных пользователей, говорится в... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:53

2020-11-20T00:53

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook в первом полугодии 2020 года не удовлетворила ни одного из запросов российских властей относительно данных пользователей, говорится в отчете.Согласно статистике, всего в период с января по июнь российская сторона сделала 19 запросов, причем один из них был экстренным.Для сравнения за тот же период из более 61 тысячи запросов властей США было удовлетворено 88%.В докладе отмечается, что Facebook может добровольно передавать информацию о пользователях правоохранительным органам разных стран, когда имеет основания полагать, что речь идет о серьезном риске гибели или вреда здоровью людей.

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html

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россия, facebook, сша, в мире