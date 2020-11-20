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Facebook в 2020 году не удовлетворял запросов РФ о данных пользователей
Facebook в 2020 году не удовлетворял запросов РФ о данных пользователей
Социальная сеть Facebook в первом полугодии 2020 года не удовлетворила ни одного из запросов российских властей относительно данных пользователей, говорится в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T00:53
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook в первом полугодии 2020 года не удовлетворила ни одного из запросов российских властей относительно данных пользователей, говорится в отчете.Согласно статистике, всего в период с января по июнь российская сторона сделала 19 запросов, причем один из них был экстренным.Для сравнения за тот же период из более 61 тысячи запросов властей США было удовлетворено 88%.В докладе отмечается, что Facebook может добровольно передавать информацию о пользователях правоохранительным органам разных стран, когда имеет основания полагать, что речь идет о серьезном риске гибели или вреда здоровью людей.
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россия, facebook, сша, в мире

Facebook в 2020 году не удовлетворял запросов РФ о данных пользователей

00:53 20.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook в первом полугодии 2020 года не удовлетворила ни одного из запросов российских властей относительно данных пользователей, говорится в отчете.
Согласно статистике, всего в период с января по июнь российская сторона сделала 19 запросов, причем один из них был экстренным.
Для сравнения за тот же период из более 61 тысячи запросов властей США было удовлетворено 88%.
В докладе отмечается, что Facebook может добровольно передавать информацию о пользователях правоохранительным органам разных стран, когда имеет основания полагать, что речь идет о серьезном риске гибели или вреда здоровью людей.
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