https://ria.ru/20201120/elka-1585607507.html

Высота Кремлевской елки составит 25 метров

Высота Кремлевской елки составит 25 метров

Высота Кремлевской елки, которую доставят из подмосковного Наро-Фоминска в Москву, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T20:33

2020-11-20T20:33

2020-11-20T21:04

россия

елена крылова

общество

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Высота Кремлевской елки, которую доставят из подмосковного Наро-Фоминска в Москву, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Ранее в пресс-службе министерства энергетики сообщили, что возраст главной новогодней елки страны составляет более 100 лет.Отмечается, что главную новогоднюю елку в России выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам деревьев. "Уже очень скоро автопоезд с главной новогодней елью страны отправится в Москву для установки на Соборной площади Кремля", - добавили в пресс-службе.Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что главную новогоднюю елку в России планируют срубить 9 декабря и 11 декабря доставить в Кремль. Из-за ситуации с COVID-19 представление пройдет онлайн.В 2019 году Кремлевской елкой было выбрано 90-летнее дерево высотой 27 метров, диаметром ствола 70 сантиметров, размах ветвей ели у основания составлял 6 метров.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена крылова, общество