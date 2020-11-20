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Высота Кремлевской елки составит 25 метров
Высота Кремлевской елки составит 25 метров
Высота Кремлевской елки, которую доставят из подмосковного Наро-Фоминска в Москву, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – РИА Новости, 20.11.2020
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россия
елена крылова
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Высота Кремлевской елки, которую доставят из подмосковного Наро-Фоминска в Москву, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Ранее в пресс-службе министерства энергетики сообщили, что возраст главной новогодней елки страны составляет более 100 лет.Отмечается, что главную новогоднюю елку в России выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам деревьев. "Уже очень скоро автопоезд с главной новогодней елью страны отправится в Москву для установки на Соборной площади Кремля", - добавили в пресс-службе.Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что главную новогоднюю елку в России планируют срубить 9 декабря и 11 декабря доставить в Кремль. Из-за ситуации с COVID-19 представление пройдет онлайн.В 2019 году Кремлевской елкой было выбрано 90-летнее дерево высотой 27 метров, диаметром ствола 70 сантиметров, размах ветвей ели у основания составлял 6 метров.
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россия, елена крылова, общество

Высота Кремлевской елки составит 25 метров

20:33 20.11.2020 (обновлено: 21:04 20.11.2020)
 
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Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Высота Кремлевской елки, которую доставят из подмосковного Наро-Фоминска в Москву, составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Главная новогодняя елка страны найдена в Наро-Фоминске. Возраст дерева составляет 96 лет, высота - около 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах нижних ветвей - порядка 10 метров", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе министерства энергетики сообщили, что возраст главной новогодней елки страны составляет более 100 лет.
Отмечается, что главную новогоднюю елку в России выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам деревьев. "Уже очень скоро автопоезд с главной новогодней елью страны отправится в Москву для установки на Соборной площади Кремля", - добавили в пресс-службе.
Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что главную новогоднюю елку в России планируют срубить 9 декабря и 11 декабря доставить в Кремль. Из-за ситуации с COVID-19 представление пройдет онлайн.
В 2019 году Кремлевской елкой было выбрано 90-летнее дерево высотой 27 метров, диаметром ствола 70 сантиметров, размах ветвей ели у основания составлял 6 метров.
 
РоссияЕлена КрыловаОбщество
 
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