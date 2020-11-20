https://ria.ru/20201120/elena-ksenofontova-1585507807.html

Звезда сериала "Кухня" о болезни: "Когда страха нет – дурость появляется"

Звезда сериала "Кухня" о болезни: "Когда страха нет – дурость появляется"

Елена Ксенофонтова во время прямого эфира из больницы в своем Instagram рассказала не только о физическом, но и о психологическом состоянии. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:18

2020-11-20T23:18

2020-11-20T23:18

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Елена Ксенофонтова во время прямого эфира из больницы в своем Instagram рассказала не только о физическом, но и о психологическом состоянии.Ранее сообщалось, что после двух недель самолечения дома актриса все-таки была госпитализирована в коронавирусную клинику.Елена рассказала, что у нее 30-процентное поражение легких, двусторонняя пневмония. И хотя несколько тестов показали отрицательный результат, врачи говорят, что "на 90 процентов" у нее все-таки коронавирус.Во время общения с поклонниками звезда сериала "Кухня" не захотела показывать, как сейчас выглядит. В кадре – только вид палаты и голос Елены.Чувствуется, что говорит Ксенофонтова с трудом. Актриса поясняет: она решила провести этот эфир, чтобы "расставить все точки над i" и ответить на вопросы поклонников."От этой заразы невозможно подстраховаться, разве что закрыться у себя дома", – считает Елена.На вопрос, боится ли она, актриса отвечает: "Конечно, я боюсь. И это нормально. Когда страха нет – дурость появляется"."В депрессию не впаду, не дождетесь. У меня хороший тыл", - обнадеживает поклонников Ксенофонтова и добавляет, что ей "есть ради кого и ради чего жить".

https://ria.ru/20201120/ksenofontova-1585503936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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