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https://ria.ru/20201120/elena-ksenofontova-1585507807.html
Звезда сериала "Кухня" о болезни: "Когда страха нет – дурость появляется"
Звезда сериала "Кухня" о болезни: "Когда страха нет – дурость появляется"
Елена Ксенофонтова во время прямого эфира из больницы в своем Instagram рассказала не только о физическом, но и о психологическом состоянии. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:18
2020-11-20T23:18
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Елена Ксенофонтова во время прямого эфира из больницы в своем Instagram рассказала не только о физическом, но и о психологическом состоянии.Ранее сообщалось, что после двух недель самолечения дома актриса все-таки была госпитализирована в коронавирусную клинику.Елена рассказала, что у нее 30-процентное поражение легких, двусторонняя пневмония. И хотя несколько тестов показали отрицательный результат, врачи говорят, что "на 90 процентов" у нее все-таки коронавирус.Во время общения с поклонниками звезда сериала "Кухня" не захотела показывать, как сейчас выглядит. В кадре – только вид палаты и голос Елены.Чувствуется, что говорит Ксенофонтова с трудом. Актриса поясняет: она решила провести этот эфир, чтобы "расставить все точки над i" и ответить на вопросы поклонников."От этой заразы невозможно подстраховаться, разве что закрыться у себя дома", – считает Елена.На вопрос, боится ли она, актриса отвечает: "Конечно, я боюсь. И это нормально. Когда страха нет – дурость появляется"."В депрессию не впаду, не дождетесь. У меня хороший тыл", - обнадеживает поклонников Ксенофонтова и добавляет, что ей "есть ради кого и ради чего жить".
https://ria.ru/20201120/ksenofontova-1585503936.html
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коронавирусы, коронавирус covid-19, елена ксенофонтова, коронавирус в россии, знаменитости, звезды

Звезда сериала "Кухня" о болезни: "Когда страха нет – дурость появляется"

23:18 20.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Ксенофонтова
Актриса Елена Ксенофонтова - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Елена Ксенофонтова во время прямого эфира из больницы в своем Instagram рассказала не только о физическом, но и о психологическом состоянии.
Ранее сообщалось, что после двух недель самолечения дома актриса все-таки была госпитализирована в коронавирусную клинику.
Елена рассказала, что у нее 30-процентное поражение легких, двусторонняя пневмония. И хотя несколько тестов показали отрицательный результат, врачи говорят, что "на 90 процентов" у нее все-таки коронавирус.
Во время общения с поклонниками звезда сериала "Кухня" не захотела показывать, как сейчас выглядит. В кадре – только вид палаты и голос Елены.
Чувствуется, что говорит Ксенофонтова с трудом. Актриса поясняет: она решила провести этот эфир, чтобы "расставить все точки над i" и ответить на вопросы поклонников.
"От этой заразы невозможно подстраховаться, разве что закрыться у себя дома", – считает Елена.
На вопрос, боится ли она, актриса отвечает: "Конечно, я боюсь. И это нормально. Когда страха нет – дурость появляется".
"В депрессию не впаду, не дождетесь. У меня хороший тыл", - обнадеживает поклонников Ксенофонтова и добавляет, что ей "есть ради кого и ради чего жить".
Скриншот сериала Кухня - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 13:10Культура
Звезда сериала "Кухня" попала в больницу
 
ШоубизКоронавирусыКоронавирус COVID-19Елена КсенофонтоваКоронавирус в РоссииЗнаменитостизвезды
 
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