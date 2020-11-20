https://ria.ru/20201120/ksenofontova-1585503936.html

Звезда сериала "Кухня" попала в больницу

Звезда сериала "Кухня" попала в больницу

Актриса Елена Ксенофонтова выложила в Instagram видео из больницы, куда она попала после того, как две недели лечилась дома. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:10

2020-11-20T13:10

2020-11-20T15:03

культура

елена ксенофонтова

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса Елена Ксенофонтова выложила в Instagram видео из больницы, куда она попала после того, как две недели лечилась дома.Актриса пояснила, что у нее есть одышка, а говорить "тяжеловато". Ей приходится дышать при помощи кислородной маски. Ксенофонтова рассказала, что она заболела пару недель назад и лечилась дома. Однако накануне ей стало хуже, поэтому пришлось обратиться к врачам. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и поражение 30% легких. Тест на коронавирус актрисы показал отрицательный результат.В последние пару недель она чувствовала сильные спазмы в мышцах и костях, а также боли в грудной клетке.Кроме того, у нее долгое время был сильный кашель — он не останавливался часами и вызывал рвоту. Температура актрисы колебалась от 37,5 до 38,7.

https://ria.ru/20201015/loboda-1579870464.html

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