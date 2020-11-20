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Звезда сериала "Кухня" попала в больницу
Звезда сериала "Кухня" попала в больницу
Актриса Елена Ксенофонтова выложила в Instagram видео из больницы, куда она попала после того, как две недели лечилась дома. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:10
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культура
елена ксенофонтова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса Елена Ксенофонтова выложила в Instagram видео из больницы, куда она попала после того, как две недели лечилась дома.Актриса пояснила, что у нее есть одышка, а говорить "тяжеловато". Ей приходится дышать при помощи кислородной маски. Ксенофонтова рассказала, что она заболела пару недель назад и лечилась дома. Однако накануне ей стало хуже, поэтому пришлось обратиться к врачам. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и поражение 30% легких. Тест на коронавирус актрисы показал отрицательный результат.В последние пару недель она чувствовала сильные спазмы в мышцах и костях, а также боли в грудной клетке.Кроме того, у нее долгое время был сильный кашель — он не останавливался часами и вызывал рвоту. Температура актрисы колебалась от 37,5 до 38,7.
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елена ксенофонтова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Звезда сериала "Кухня" попала в больницу

13:10 20.11.2020 (обновлено: 15:03 20.11.2020)
 
© Yellow, Black & White (2012-2016)Скриншот сериала "Кухня"
Скриншот сериала Кухня - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Yellow, Black & White (2012-2016)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса Елена Ксенофонтова выложила в Instagram видео из больницы, куда она попала после того, как две недели лечилась дома.
"Я в хорошем ковидном центре, все в порядке", — отметила она, подчеркнув, что за ней смотрят очень хорошие врачи.
Актриса пояснила, что у нее есть одышка, а говорить "тяжеловато". Ей приходится дышать при помощи кислородной маски.
Ксенофонтова рассказала, что она заболела пару недель назад и лечилась дома. Однако накануне ей стало хуже, поэтому пришлось обратиться к врачам. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и поражение 30% легких. Тест на коронавирус актрисы показал отрицательный результат.
В последние пару недель она чувствовала сильные спазмы в мышцах и костях, а также боли в грудной клетке.
Кроме того, у нее долгое время был сильный кашель — он не останавливался часами и вызывал рвоту. Температура актрисы колебалась от 37,5 до 38,7.
Певица Loboda - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 01:30Шоубиз
Лобода попала в больницу
 
КультураЕлена КсенофонтоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
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