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Звезда сериала "Кухня" попала в больницу
Звезда сериала "Кухня" попала в больницу
Актриса Елена Ксенофонтова выложила в Instagram видео из больницы, куда она попала после того, как две недели лечилась дома. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:10
2020-11-20T13:10
2020-11-20T15:03
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елена ксенофонтова
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса Елена Ксенофонтова выложила в Instagram видео из больницы, куда она попала после того, как две недели лечилась дома.Актриса пояснила, что у нее есть одышка, а говорить "тяжеловато". Ей приходится дышать при помощи кислородной маски. Ксенофонтова рассказала, что она заболела пару недель назад и лечилась дома. Однако накануне ей стало хуже, поэтому пришлось обратиться к врачам. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и поражение 30% легких. Тест на коронавирус актрисы показал отрицательный результат.В последние пару недель она чувствовала сильные спазмы в мышцах и костях, а также боли в грудной клетке.Кроме того, у нее долгое время был сильный кашель — он не останавливался часами и вызывал рвоту. Температура актрисы колебалась от 37,5 до 38,7.
https://ria.ru/20201015/loboda-1579870464.html
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