https://ria.ru/20201120/ekonomika-1585502860.html

Лукашенко отверг критику оппозиции, что экономика работает на склад

Лукашенко отверг критику оппозиции, что экономика работает на склад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения противников власти в работе экономики страны на склад не соответствуют действительности. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:06

2020-11-20T13:06

2020-11-20T13:06

протесты в белоруссии

геннадий соловьев

белоруснефть

александр лукашенко

гомельская область

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:130:2080:1299_1400x0_80_0_0_bf94b76f6cc3d117d2e1957d79070bcb.jpg

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения противников власти в работе экономики страны на склад не соответствуют действительности.Как сообщил Sputnik Беларусь в пятницу, во время посещения президентом предприятия "Гомсельмаш" ему было доложено, что за 9 месяцев этого года запасы готовой продукции в Гомельской области сокращены на 36% и на столько же увеличены объемы производства.Президент также обратил внимание на правильность избранного в стране пути экономического развития и напомнил, что благодаря поддержке государства удалось сохранить многие предприятия и коллективы. "Некоторые нам предлагают перемены и реформы: "это не надо, продадим". Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило", - сказал Лукашенко.Он заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и "Гомсельмашу", и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам. В этом плане главе государства доложили, что за последние полтора года на "Гомсельмаше" примерно в три раза сократились складские запасы, идут продажи. По данным агентства, было отмечено, что валовой региональный продукт Гомельской области за истекший период этого года несколько сократился, но по итогу года планируется выйти на 100% ВРП.В то же время председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил некоторые проблемы с экспортом. "Проблема с экспортом - она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции", - отметил в этой связи Лукашенко.Снижение экспортных поставок наблюдается и на госпредприятии "Белоруснефти", что, по словам губернатора, может сказаться и на экономических показателях области в целом. Тем не менее, продолжил он, концерн развивается и в соответствии с имеющейся стратегией планирует наращивать объемы производства и, соответственно, нефтедобычи. Для этого "Белоруснефть" будет активнее задействовать как отечественные месторождения на Полесье, так и месторождения в России, сказал губернатор.

https://ria.ru/20201118/lukashenko-1585067190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/tikhanovskaya-1585429405.html

гомельская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий соловьев, белоруснефть, александр лукашенко, гомельская область, белоруссия