Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/ekonomika-1585502860.html
Лукашенко отверг критику оппозиции, что экономика работает на склад
Лукашенко отверг критику оппозиции, что экономика работает на склад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения противников власти в работе экономики страны на склад не соответствуют действительности. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:06
2020-11-20T13:06
протесты в белоруссии
геннадий соловьев
белоруснефть
александр лукашенко
гомельская область
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:130:2080:1299_1400x0_80_0_0_bf94b76f6cc3d117d2e1957d79070bcb.jpg
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения противников власти в работе экономики страны на склад не соответствуют действительности.Как сообщил Sputnik Беларусь в пятницу, во время посещения президентом предприятия "Гомсельмаш" ему было доложено, что за 9 месяцев этого года запасы готовой продукции в Гомельской области сокращены на 36% и на столько же увеличены объемы производства.Президент также обратил внимание на правильность избранного в стране пути экономического развития и напомнил, что благодаря поддержке государства удалось сохранить многие предприятия и коллективы. "Некоторые нам предлагают перемены и реформы: "это не надо, продадим". Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило", - сказал Лукашенко.Он заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и "Гомсельмашу", и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам. В этом плане главе государства доложили, что за последние полтора года на "Гомсельмаше" примерно в три раза сократились складские запасы, идут продажи. По данным агентства, было отмечено, что валовой региональный продукт Гомельской области за истекший период этого года несколько сократился, но по итогу года планируется выйти на 100% ВРП.В то же время председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил некоторые проблемы с экспортом. "Проблема с экспортом - она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции", - отметил в этой связи Лукашенко.Снижение экспортных поставок наблюдается и на госпредприятии "Белоруснефти", что, по словам губернатора, может сказаться и на экономических показателях области в целом. Тем не менее, продолжил он, концерн развивается и в соответствии с имеющейся стратегией планирует наращивать объемы производства и, соответственно, нефтедобычи. Для этого "Белоруснефть" будет активнее задействовать как отечественные месторождения на Полесье, так и месторождения в России, сказал губернатор.
https://ria.ru/20201118/lukashenko-1585067190.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/tikhanovskaya-1585429405.html
гомельская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:0:1958:1468_1400x0_80_0_0_2cb5e04780b479ca90a9478f546dfa51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геннадий соловьев, белоруснефть, александр лукашенко, гомельская область, белоруссия

Лукашенко отверг критику оппозиции, что экономика работает на склад

13:06 20.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения противников власти в работе экономики страны на склад не соответствуют действительности.
Как сообщил Sputnik Беларусь в пятницу, во время посещения президентом предприятия "Гомсельмаш" ему было доложено, что за 9 месяцев этого года запасы готовой продукции в Гомельской области сокращены на 36% и на столько же увеличены объемы производства.
"Это очень важно, потому что разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад работаем. Премьера спрашиваю, он меня информирует, какой процент разгрузки складов. Положительный. Но им (оппозиционно настроенным ресурсам – ред.) не надо объективной картины", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Президент также обратил внимание на правильность избранного в стране пути экономического развития и напомнил, что благодаря поддержке государства удалось сохранить многие предприятия и коллективы. "Некоторые нам предлагают перемены и реформы: "это не надо, продадим". Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Уцепился и держу". Почему Лукашенко отказался от переезда в Россию
Он заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и "Гомсельмашу", и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам. В этом плане главе государства доложили, что за последние полтора года на "Гомсельмаше" примерно в три раза сократились складские запасы, идут продажи. По данным агентства, было отмечено, что валовой региональный продукт Гомельской области за истекший период этого года несколько сократился, но по итогу года планируется выйти на 100% ВРП.
В то же время председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил некоторые проблемы с экспортом. "Проблема с экспортом - она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции", - отметил в этой связи Лукашенко.
Снижение экспортных поставок наблюдается и на госпредприятии "Белоруснефти", что, по словам губернатора, может сказаться и на экономических показателях области в целом. Тем не менее, продолжил он, концерн развивается и в соответствии с имеющейся стратегией планирует наращивать объемы производства и, соответственно, нефтедобычи. Для этого "Белоруснефть" будет активнее задействовать как отечественные месторождения на Полесье, так и месторождения в России, сказал губернатор.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 21:08
Тихановская анонсировала создание в Литве центра по защите прав белорусов
 
Протесты в БелоруссииГеннадий СоловьевБелоруснефтьАлександр ЛукашенкоГомельская областьБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55В Белоруссии признали взрыв автомобиля милиционера в Гродно терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
17:18Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
17:17Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой
Лента новостейМолния