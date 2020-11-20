Лукашенко отверг критику оппозиции, что экономика работает на склад
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения противников власти в работе экономики страны на склад не соответствуют действительности.
Как сообщил Sputnik Беларусь в пятницу, во время посещения президентом предприятия "Гомсельмаш" ему было доложено, что за 9 месяцев этого года запасы готовой продукции в Гомельской области сокращены на 36% и на столько же увеличены объемы производства.
"Это очень важно, потому что разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад работаем. Премьера спрашиваю, он меня информирует, какой процент разгрузки складов. Положительный. Но им (оппозиционно настроенным ресурсам – ред.) не надо объективной картины", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Президент также обратил внимание на правильность избранного в стране пути экономического развития и напомнил, что благодаря поддержке государства удалось сохранить многие предприятия и коллективы. "Некоторые нам предлагают перемены и реформы: "это не надо, продадим". Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило", - сказал Лукашенко.
Он заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и "Гомсельмашу", и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам. В этом плане главе государства доложили, что за последние полтора года на "Гомсельмаше" примерно в три раза сократились складские запасы, идут продажи. По данным агентства, было отмечено, что валовой региональный продукт Гомельской области за истекший период этого года несколько сократился, но по итогу года планируется выйти на 100% ВРП.
В то же время председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил некоторые проблемы с экспортом. "Проблема с экспортом - она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции", - отметил в этой связи Лукашенко.
Снижение экспортных поставок наблюдается и на госпредприятии "Белоруснефти", что, по словам губернатора, может сказаться и на экономических показателях области в целом. Тем не менее, продолжил он, концерн развивается и в соответствии с имеющейся стратегией планирует наращивать объемы производства и, соответственно, нефтедобычи. Для этого "Белоруснефть" будет активнее задействовать как отечественные месторождения на Полесье, так и месторождения в России, сказал губернатор.