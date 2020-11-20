https://ria.ru/20201120/dtp-1585624568.html

Водитель, сбивший ребенка под Саратовом, получил 7,5 лет тюрьмы

Водитель, сбивший ребенка под Саратовом, получил 7,5 лет тюрьмы

Суд в Саратовской области приговорил к 7,5 года лишения свободы местного жителя по обвинению в "пьяном" ДТП, в результате которого погибла четырехлетняя... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:54

2020-11-20T23:54

2020-11-21T01:50

саратовская область

ровенский район

происшествия

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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил к 7,5 года лишения свободы местного жителя по обвинению в "пьяном" ДТП, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, сообщила прокуратура области в своем Telegram-канале.Ранее следствие сообщило, что 20 августа на улице Молодежная села Скатовка Ровенского района 32-летний водитель автомобиля Opel Omega сбил четырехлетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась. По данным областного управления ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Местонахождение подозреваемого установили сотрудники Госавтоинспекции, после чего следователи его задержали."С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.Суд признал фигуранта виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20201116/dtp-1584914156.html

саратовская область

ровенский район

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саратовская область, ровенский район, происшествия