https://ria.ru/20201120/dtp-1585617039.html

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом

Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:04

2020-11-20T22:04

2020-11-20T23:49

россия

орловская область

орел

происшествия

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БРЯНСК, 20 ноя — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает УМВД по региону.По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 18:05 мск на 16-м километре автодороги Орел — Новосиль.Отмечается, что еще один пассажир, девочка 11 лет, госпитализирована. Водитель Opel не пострадал.

https://ria.ru/20201116/dtp-1584914156.html

россия

орловская область

орел

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россия, орловская область, орел, происшествия