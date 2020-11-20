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Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом
Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 20.11.2020
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россия
орловская область
орел
происшествия
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БРЯНСК, 20 ноя — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает УМВД по региону.По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 18:05 мск на 16-м километре автодороги Орел — Новосиль.Отмечается, что еще один пассажир, девочка 11 лет, госпитализирована. Водитель Opel не пострадал.
https://ria.ru/20201116/dtp-1584914156.html
россия
орловская область
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россия, орловская область, орел, происшествия

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом

22:04 20.11.2020 (обновлено: 23:49 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БРЯНСК, 20 ноя — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области, в результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает УМВД по региону.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 18:05 мск на 16-м километре автодороги Орел — Новосиль.

"Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении поселка Залегощь. В результате ДТП водитель Renault и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка — погибли на месте происшествия", — сообщает полиция.

Отмечается, что еще один пассажир, девочка 11 лет, госпитализирована. Водитель Opel не пострадал.
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