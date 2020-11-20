В Югре машина с шестью людьми ушла под лед
07:48 20.11.2020 (обновлено: 16:43 20.11.2020)
© Фото : УМВД России по ХМАО - ЮгреРека Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
© Фото : УМВД России по ХМАО - Югре
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. Автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, ушел под лед на реке в Березовском районе ХМАО, погибли беременная женщина и ребенок, информирует пресс-служба регионального УМВД.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в правоохранительные органы рано утром в пятницу. По предварительным данным ведомства, на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед автомобиль Chevrolet Niva. В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, самой младшей из которых менее года.
"В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.
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Как уточнили в региональном управлении МЧС, четырех человек, которые смогли выбраться из машины, осматривают специалисты Центра медицины катастроф. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен.
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа поручила своему подразделению в Березовском районе провести проверку после инцидента с автомобилем, который провалился под лед, из-за чего скончались беременная женщина и ребенок, информирует пресс-служба ведомства.
© Фото предоставлено СУСК РФ по ХМАО-ЮгреРека Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
По информации прокуратуры, в результате инцидента также госпитализирован ребенок.
"Прокурором автономного округа Евгением Ботвинкиным поручено прокурору Березовского района лично выехать на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. По факту данного происшествия организовано проведение проверки. <...> Кроме того, прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.
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В частности, ведомство намерено выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку работе служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на указанном участке и за обустройство и содержание переправы через водоем, пояснили в прокуратуре ХМАО.
Представитель надзорного ведомства заявил РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.
© Фото предоставлено СУСК РФ по ХМАО-ЮгреРека Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду