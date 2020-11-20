https://ria.ru/20201120/dtp-1585451574.html

В Югре машина с шестью людьми ушла под лед

В Югре машина с шестью людьми ушла под лед

Автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, ушел под лед на реке в Березовском районе ХМАО, погибли беременная женщина и ребенок, информирует... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T07:48

2020-11-20T07:48

2020-11-20T16:43

ханты-мансийский автономный округ

chevrolet niva

березовский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. Автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, ушел под лед на реке в Березовском районе ХМАО, погибли беременная женщина и ребенок, информирует пресс-служба регионального УМВД.Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в правоохранительные органы рано утром в пятницу. По предварительным данным ведомства, на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед автомобиль Chevrolet Niva. В машине находились шестеро: мужчина, две женщины, а также три девочки, самой младшей из которых менее года.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.Как уточнили в региональном управлении МЧС, четырех человек, которые смогли выбраться из машины, осматривают специалисты Центра медицины катастроф. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен.Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа поручила своему подразделению в Березовском районе провести проверку после инцидента с автомобилем, который провалился под лед, из-за чего скончались беременная женщина и ребенок, информирует пресс-служба ведомства.По информации прокуратуры, в результате инцидента также госпитализирован ребенок.В частности, ведомство намерено выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку работе служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на указанном участке и за обустройство и содержание переправы через водоем, пояснили в прокуратуре ХМАО.Представитель надзорного ведомства заявил РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html

https://ria.ru/20201116/dtp-1584914156.html

ханты-мансийский автономный округ

березовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, chevrolet niva, березовский район, происшествия